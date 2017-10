Iran namerava še naprej izdelovati rakete

Rohani meni, da z raketnim programom ne kršijo resolucije

29. oktober 2017 ob 09:59

Teheran - MMC RTV SLO, Reuters

Iran bo še naprej izdeloval rakete za svojo obrambo; tega ne pojmuje za kršitev mednarodnih dogovorov, je povedal iranski predsednik Hasan Rohani v govoru, ki ga je prenašala državna televizija.



Do Rohanijevega govora prihaja le nekaj dni za tem, ko je predstavniški dom ameriškega kongresa izglasoval nove sankcije za iranski program balističnih raket, s čimer želijo ZDA pritisniti na Teheran, ne da bi takoj spodkopali mednarodni jedrski dogovor.

"Izdelali smo, izdelujemo in bomo še naprej izdelovali rakete, kar ne krši nobenega mednarodnega dogovora," je dejal Rohani. "Izdelovali bomo kakršno koli vrsto orožja, ki bo potrebno, ga kopičili in ga uporabili, kadar bo potrebno, da se obranimo."

ZDA so že uvedle enostranske sankcije za Iran, češ da njegovi raketni poskusi kršijo resolucijo ZN-a, ki Teheran poziva, naj opusti vse dejavnosti, povezane z jedrskim programom. Iran zanika, da bi razvijal jedrsko orožje in trdi, da nima nobenih načrtov sestaviti rakete z jedrsko konico.

Ostra kritika Trumpa

Rohani je v govoru tudi kritiziral ZDA, ker njihov predsednik Donald Trump ta mesec ni hotel uradno potrditi, da se Teheran drži dogovora iz leta 2015 glede iranskega jedrskega programa, čeprav so to potrdili mednarodni inšpektorji. "Ne upoštevate preteklih pogajanj in dogovorov, ki jih je potrdil Varnostni svet ZN-a, pričakujete pa, da se bodo drugi pogajali z vami?" je Trumpa in ZDA retorično povprašal Rohani.

"Zaradi vedenja, ki ga Amerika kaže, bi morala v prihodnje pozabiti na kakršne koli pogovore in pogajanja s tujimi državami," je dodal Rohani, pri čemer je jasno aludiral na Severno Korejo. Ameriški obrambni minister Jim Mattis, ki se mudi na azijski turneji, je v soboto dejal, da si ne predstavlja, da bi ZDA kadar koli sprejele jedrsko Severno Korejo, in poudaril, da je za ZDA diplomacija primernejša pot od vojne - Trumpova retorika je po drugi strani manj pacifistična.

K. S.