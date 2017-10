Vrhovni vodja Irana branil jedrski sporazum in kritiziral Trumpa

Hamanej: Zakaj imajo ZDA rakete in jedrsko orožje?

18. oktober 2017 ob 16:13

Teheran - MMC RTV SLO

Vrhovni vodja Irana ajatola Ali Hamenej je po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump zavrnil potrditev jedrskega sporazuma z Iranom, sporazum branil, za Trumpa pa je dejal, da laže.

"Ne želim trošiti časa za odgovore na kričanje in laži surovega predsednika," je po poročanju BBC-ja na srečanju s študenti dejal Hamenej. Trump je namreč 13. oktobra v govoru o strategiji ZDA do Irana zavrnil potrditev iranskega spoštovanja jedrskega sporazuma iz leta 2015, grozil pa je tudi z odstopom od dogovora, sklenjenega v času njegovega predhodnika Baracka Obame.

Hamenej je dejal, da pozdravlja izraze podpore sporazumu s strani evropskih držav, a dodal, da če bodo ZDA od sporazuma odstopile, ga bo Iran "raztrgal".

BBC navaja poročilo Hamenejevega srečanja s študenti na njegovi spletni strani, na katerem je ajatola še dejal, da je Trump "besen", ker da Iran kvari ameriške "načrte" v Libanonu, Siriji, Iraku in Egiptu. Trump je v govoru Iran obtožil destabiliziranja razmer v Siriji, Jemnu in Iraku, oznanil pa je tudi ameriške sankcije zoper iransko Revolucionarno gardo.

Ajatola je študentom še dejal: "Če vprašajo 'zakaj je Iran dejaven v regiji?', no, to se jih prav nič ne tiče". Dodal je: "Če pa vprašajo 'zakaj ima Iran rakete', je naš odgovor 'zakaj imajo oni rakete in jedrsko orožje?'" Ajatola Hamenej je Evropo pozval, naj dejavno nasprotuje Trumpovim stališčem. Sporazum z Iranom so sicer podprli vsi podpisniki, razen ZDA, torej Velika Britanija, Francija, Nemčija, Rusija, Kitajska, sporazum pa je odločno podprl tudi EU.

Iran: Naš jedrski program je miroljuben

Iran ves čas vztraja, da ima pravico do jedrske energije in da ima njegov jedrski program miroljuben namen. ZDA medtem pravijo, da je Iran preizkusil balistično raket v nasprotju z resolucijo Varnostnega sveta, ki je podprla jedrski sporazum. Washington je Teheran pozval, naj ne razvija balističnih raket, ki bi lahko nosile jedrske konice, iz Irana pa sporočajo, da rakete, ki so jih preizkusili, niso zasnovane tako, da bi nosile jedrske konice.

Po Trumpovi odločitvi je usoda sporazuma v rokah ameriškega kongresa, ki mora zdaj odločiti, ali bodo ZDA zoper Iran spet uvedle nekatere gospodarske sankcije, ki so jih zaradi sporazuma umaknile. Če bi se to zgodilo, bi ZDA kršile pogoje sporazuma, še poroča BBC.

