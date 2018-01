Iranski poslanec: na protivladnih protestih skupno aretirali kar 3.700 ljudi

Aktivisti poročajo o treh mrtvih v centrih za pridržanje

9. januar 2018 ob 17:30

Teheran - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Na protivladnih protestih, ki so se v Iranu začeli konec decembra, je bilo po trditvah poslanca Mahmuda Sadegija, ki se sklicuje na sezname tajne službe in podatke notranjega ministrstva, aretiranih kar 3.700 ljudi, medtem ko se je doslej govorilo o 1.000 do 1.800 aretacijah.

Po navedbah iranskega pravosodnega ministrstva so doslej izpustili več kot 200 aretiranih protestnikov, večinoma študentov. Številni drugi naj bi kmalu odšli na prostost, med njimi pa ne bo voditeljev protestov, ki jim zaradi "zarote proti vodstvu države" grozi celo smrtna kazen.

Sadegi je v pogovoru za spletni portal Icana poudaril, da bi morale oblasti nemudoma obvestiti družine aretiranih. Povprečna starost prijetih je 25 let, so sporočili uradniki.

V zaporih naj bi do zdaj umrli že trije aretirani protestniki, opozarjajo aktivisti za človekove pravice. Dva neimenovana člana parlamenta sta za Guardian potrdila smrt 23-letnega Sine Ghanbarija v zaporu Evin, odvetnica Nasrin Sotudeh pa poroča še o dveh smrtih v teheranskih zaporih.

"Predsednika, obveščevalne službe in sodstvo svarim pred novim Kahrizakom," je tvitnil poslanec Sadegi in spomnil na zloglasni center za pridržanje, v katerem so po množičnih protestih proti izvolitvi Mahmuda Ahmadinedžada leta 2009 posiljevali in mučili protestnike, več jih je tudi umrlo.

Protesti v Iranu so se 28. decembra lani sprva začeli zaradi gospodarskih težav in rasti cen, a so se kmalu sprevrgli v protivladne shode. Po doslej znanih podatkih je v protestih umrlo najmanj 22 ljudi.

Ajatola Hamenej še naprej krivi tuje sile

Iranski vrhovni verski voditelj ajatola Ali Hamenej je proteste označil za boj sovražnikov proti Iranu, Irancem in islamu. "Protestirati je ena stvar, žaliti islam in Koran, zažigati mošeje in trgati zastave pa nekaj drugega," je dejal Hamenej in dodal, da je Iran preprečil poskuse zunanjih sil, da bi z odporom strmoglavili islamsko republiko.

Odgovornost je pripisal ZDA, Veliki Britaniji, Izraelu in Savdski Arabiji. "To je bil načrt ZDA in sionistov, ki ga je financirala nesramno bogata država v Perzijskem zalivu," je na iranski državni televiziji zatrdil Hamenej in pojasnil, da imajo državljani sicer pravico do izražanja upravičenih pomislekov.

Mosad: Protesti odziv na politiko Rohanija

V redkem javnem nastopu se je oglasil vodja izraelske obveščevalne agencije Mosad Josi Kohen in dejal, da so bili protesti odziv na neuspešne poskuse predsednika Hasana Rohanija, da bi izboljšal socio-ekonomski položaj prebivalstva, vendar ni pripisal velikih možnosti dejanskemu strmoglavljenju vlade.

J. R.