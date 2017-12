Washington pod pritiskom podjetij, naj Riadu omogoči gradnjo jedrskih reaktorjev

Ameriška podjetja pritiskajo na Washington, naj obnovi pogajanja z Riadom o sporazumu, ki bi Savdski Arabiji pomagal razvijati jedrsko energijo. Želijo namreč sodelovati pri gradnji jedrskih elektrarn.

O zanimanju ameriških podjetij poroča Reuters, ki se sklicuje na tri vire v energetski industriji. Eden je dejal, da sta Riad in Washington že vodila pogovore o sporazumu o jedrskem sodelovanju. Glede na ameriško zakonodajo o jedrski energiji je takšen sporazum pogoj za prenos jedrskega materiala, tehnologije in opreme.

Riad je oktobra ponudnikom jedrskih reaktorjev poslal poizvedovanje kot prvi korak do objave več milijard dolarjev vrednega razpisa za za dva jedrska reaktorja. Po načrtih naj bi prvo pogodbo za gradnjo sklenili leta 2018.

Reuters je poročal, da se ameriško podjetje Westinghouse pogovarja z drugimi podjetji v ZDA o ustanovitvi konzorcija za prijavo na razpis.

Riad želi do 17 reaktorjev

Savdska Arabija naj bi z jedrsko energijo zmanjšala odvisnost od nafte. Proizvodnja elektrike z jedrsko tehnologijo bi ji tudi omogočil večji izvoz surove nafte.

Riad želi do leta 2032 zgraditi do 17 jedrskih reaktorjev in pridobiti do 17,6 gigavata energije. Pri pogodbah za gradnjo reaktorjev bodo podjetja iz ZDA najverjetneje tekmovala s tistimi iz Južne Koreje, Rusije, Francije in Kitajske.

Savdska Arabija želi možnost vojaške uporabe

ZDA pri jedrskem sodelovanju običajno od partnerske države zahtevajo, da podpiše omenjeni sporazum, katerega namen je onemogočanje proizvodnje goriva z možnostjo izdelave jedrskega orožja.

Eden virov pa je za Reuters dejal, da je Riad Washingtonu že sporočil, da ne želi ostati brez možnosti, da bi nekoč bogatil uran, proces, ki ima lahko tudi vojaško rabo. V prejšnjih pogovorih je Savdska Arabija zavrnila podpis kakršnega koli sporazuma z ZDA, ki bi kraljevini odvzel možnost bogatenja urana. Riad sicer zatrjuje, da je namen razvoja jedrske tehnologije izključno miroljuben.

Reaktorji potrebujejo uran, obogaten do okoli pet odstotkov, ista tehnologija za ta proces pa se lahko uporabi tudi za nadaljnjo bogatitev urana v vojaške namene. To je bila glavna skrb zahodnih držav glede iranskega razvoja jedrske energije, ki uran bogati doma, a v mejah, ki jih določa jedrski sporazum s svetovnimi silami, sklenjen leta 2015.

Savdska Arabija naj bi imela po prvotnih raziskavah za okoli 60.000 ton urana. Pred sporazumom sil z Iranom je savdski princ Turki Al Fajsal, nekdanji vodja obveščevalcev, dejal, da želi Riad pravico do bogatenja urana, če jo bo imel tudi Teheran.

