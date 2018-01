Irci maja na referendum o odpravi skoraj popolne prepovedi splava

Na tisoče Irk opravlja splav v tujini

30. januar 2018 ob 09:35

Dublin - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Na Irskem bo konec maja referendum o odpravi skorajda popolne prepovedi umetne prekinitve nosečnosti. Splav je zdaj dovoljen, samo če je ogroženo življenje matere.

Na referendumu bodo volivci odločali o ohranitvi ali izbrisu člena iz ustave, ki v praksi prepoveduje splav. S tem členom, ki je znan kot osmi amandma, so na referendumu leta 1983 nerojenemu otroku priznali pravico do življenja, s tem pa izenačili pravico matere in nerojenega otroka do življenja. Na Irskem je trenutno splav dovoljen, samo če je ogroženo življenje matere, ni pa dovoljen v primeru posilstva, incesta ali kakršnih koli genetskih okvar zarodka.

Odločitev o referenduma je sprejela irska vlada. Premier Leo Varadkar je že napovedal, da bo vodil kampanjo za reformo. Če bo zbral dovolj somišljenikov, se bo osmi člen izbrisal iz ustave.

Pred referendumom bo minister za zdravje pripravil zakonodajo s predlogom neomejenega dostopa žensk do umetne prekinitve nosečnosti do 12. tedna nosečnosti, v izjemnih primerih pa tudi po tem obdobju. Datum referenduma bodo določili po razpravi v parlamentu.

"Irska ne sme izvažati svojih problemov"

Premier Varadkar je dodal, da "se na Irskem sicer dogajajo umetne prekinitve nosečnosti, ki pa niso varne, so neregulirane in nezakonite". Opozoril je tudi, da na tisoče Irk splav opravi v tujini, predvsem v Veliki Britaniji, ali pridobi tablete brez zdravniškega nadzora. Na Irskem ženskam, ki nezakonito opravijo umetno prekinitev nosečnosti, grozi 14 let zapora.

"Irska ne sme več izvažati svojih problemov in uvažati svojih rešitev glede splava," je dejal in špodaril, da bo umetna prekinitev nosečnosti na Irskem "varna, zakonita in redka".

Osmi amandma je mogoče iz ustave črtati samo z referendumom. Decembra lani je parlamentarni odbor že priporočil njegovo črtanje in priporočil omenjeno pravico do splava v prvih 12 tednih nosečnosti.

Splav ustavno prepovedan od leta 1983

Umetna prekinitev nosečnosti je bila na Irskem vedno nezakonita, v ustavo pa so prepoved zapisali leta 1983 po referendumu, na katerem je ta korak podprlo 67 odstotkov udeležencev, 33 odstotkov pa jih je bilo proti.

Leta 2013 so sprejeli zakon, s katerim so splav prvič dovolili samo v omejenih primerih, ko je ogroženo življenje matere. Odbor ZN-a za človekove pravice je ta zakon označil za "krutega, nehumanega in ponižujočega".

Javnomnenjske ankete so v zadnjih letih stalno kazale na podporo reformi na tem področju v večinsko katoliški državi, v kateri so številni škandali spodkopali avtoriteto Katoliške cerkve.

A. P. J.