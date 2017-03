Islandska vlada bo zahtevala dokazila, da podjetja skrbijo za enakost

Islandska vlada zahteva enaka plačila

8. marec 2017 ob 17:43

Reykjavik - MMC RTV SLO/STA

Islandija bo od podjetij v javnem in zasebnem sektorju zahtevala dokazila, da nudijo enake plače ne glede na spol, etnično pripadnost, spolno usmerjenost ali narodnost.

Še ta mesec bo vlada v parlament vložila predlog zakona, ki bo od vseh podjetij z več kot 25 zaposlenimi terjal zagotovitev potrdila, da je delo enake vrednosti tudi enako plačano.

Čeprav so nekatere države tovrstno obvezo že uvedle, naj bi bila Islandija prva, kjer bi to veljalo tako za delodajalce v javnem kot zasebnem sektorju. Islandska vlada naj bi z napovedanim ukrepom potrdila svojo vztrajnost v boju proti neenakosti.

Islandija želi do leta 2022 izkoreniniti razkorak med plačami moških in žensk. Islandski minister za enakost in socialne zadeve Thorsteinn Viglundsson je dejal, da je "čas pravi, da glede tega naredimo nekaj radikalnega".

Lanskega oktobra je več tisoč Islandk v znak protesta proti neenakosti plač zapustilo delovna mesta točno ob 14.38. Glede na izračune skupin za pravice žensk namreč ženske po tej uri vsak dan delajo brezplačno.

B. V.