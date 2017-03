Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 17 glasov Ocenite to novico! Tarča napada naj bi bil most Rialto, ena največjih beneških turističnih znamenitosti in najstarejši od štirih mostov na Canale Grande. Zgradili so ga v 16. stoletju. Foto: Reuters Tožilec Adelchi d'Ippolito (v sredini) na novinarski konferenci v Benetkah predstavlja ugotovitve policijske preiskave. Foto: EPA Sorodne novice Protiteroristični ukrep: nemška vlada želi centralizirati varnostne službe Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Italijani preprečili teroristični napad. Osumljenci s Kosova.

Skrajneži načrtovali napad na most Rialto

30. marec 2017 ob 14:31

Benetke - MMC RTV SLO/STA

Italijanska policija je v središču Benetk razbila teroristično džihadistično celico. V operaciji so v četrtek zjutraj aretirali tri odrasle in pridržali enega mladoletnega.

Vsi osumljeni prihajajo s Kosova in imajo veljavna dovoljenja za bivanje v Italiji. Osumljeni naj bi se po navedbah policije v zadnjih letih radikalizirali in naj bi načrtovali napad na znameniti most Rialto v Benetkah.

Če se razstreliš v Benetkah, greš takoj v raj

Kot je policija ugotovila s prisluškovanjem telefonskim pogovorom, so načrtovali samomorilski napad, v katerem bi umrlo več deset ljudi. Kot je razkril tožilec v Benetkah, je eden izmed osumljencev drugemu dejal, "naj nastavi bombo na most Rialto. Iz Benetk greš takoj v raj, saj je tukaj veliko nevernikov."

Brezpogojna podpora Islamski državi

Tožilec je dodal, da je bila to ena od najbolj skrb vzbujajočih izjav med prisluškovanjem. Skupino naj bi pristojne oblasti nadzorovale od lani. Tožilec je še pojasnil, da naj bi osumljenci proučevali, kako izdelati eksploziv, a niso imeli potrebnih sestavin za izdelavo bombe. "Veliko je bilo govora o brezpogojni podpori skupini Islamska država. To nista bili samo teorija in dogma," je še dejal tožilec.

Italijanski notranji minister Marco Minniti je pohvalil operacijo policije in dejal, da gre za pomemben uspeh v boju proti terorizmu.

Dva zaposlena kot natakarja

Dva izmed aretiranih naj bi bila zaposlena kot natakarja v enem izmed beneških lokalov. Policija je med operacijo, ki so jo izvedli preteklo noč, preiskala 12 lokacij v središču Benetk in bližnjih mestih Mestre in Treviso. Operacija je rezultat zapletenih preiskav, v katerih so sodelovali tudi strokovnjaki za boj proti terorizmu in za boj proti mafiji.

A. V.