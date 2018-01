Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Vlada je ustanovila poseben oddelek italijanske policije, ki se bo ukvarjal z domnevno lažnimi novicami. Foto: Reuters Lani je v italijanskih medijih zaokrožila zgodba o nepotizmu, povezana s predsednico poslanske zbornice Laure Boldrini, ki se je izkazala za popolnoma lažno. Foto: Reuters Sorodne novice Italijani na predčasne parlamentarne volitve V Italiji odmeva domnevna ugrabitev manekenke za prodajo na temnem spletu Dodaj v

Italijanska vlada bralce poziva k prijavi domnevno lažnih novic

Novice bo pregledoval poseben policijski oddelek

19. januar 2018 ob 20:31

Rim - MMC RTV SLO

Italijanska vlada je pred marčevskimi splošnimi volitvami za bralce spletnih novic uvedla spletno stran, namenjeno preverjanju avtentičnosti novic, in bralce pozvala, naj nanjo prijavijo novice, za katere sumijo, da bi lahko bile lažne.

Oblasti so ustanovile posebno policijsko enoto, ki bo preučevala prijavljene novice in z uporabo posebne programske opreme določila vir novice ter nato ugotavljala, ali je novica avtentična ali ne, poroča Guardian.

Vladna poteza prihaja pred splošnimi volitvami 4. marca, pred katerimi je več politikov izrazilo zaskrbljenost, da bi lažne novice lahko manipulirale z javnim mnenjem. Hkrati se pojavljajo tudi skrbi, da naj bi bil namen programa cenzura in utišanje političnih nasprotnikov.

"Gre za popolnoma transparentno in legitimno orodje, katerega namen je zaščititi državljane pred očitno neutemeljenimi novicami," pojasnjuje notranji minister Marco Minniti in dodaja, da v ozadju ni namere po vplivu na politično debato.

Vodja italijanske policije Franco Gabrielli je zatrdil, da program ni nova različica "velikega brata", temveč gre za obstoječe mehanizme, ki bodo zagotovili "boljše, bolj profesionalne in transparentne" novice.

Lažne novice tudi v časopisju, ne le na spletu

Da ne gre za najustreznejšo rešitev v boju proti lažnim novicam, opozarja Michelangelo Coltelli, ustanovitelj spletne strani Butac, ki razkriva in izpostavlja lažne novice. Coltelli trdi, da so lažne novice velika težava v Italiji, saj se ponarejene novice dnevno pojavljajo tudi v časopisih, ne samo na spletu. Odgovornost Coltelli pripisuje novinarjem, ki niso dovolj dosledni pri preverjanju svojih virov.

"Ne vemo, kako bo policija preverila, ali je novica resnična. Trdijo, da se ne bodo vmešavali v politiko, a velika večina lažnih novic, vsaj tistih, ki nas skrbijo, je političnih," izpostavlja Coltelli.

Peticija proti ponarejenim novicam

Vladni ukrep sledi dobro leto po peticiji proti lažnim novicam, ki jo je začela predsednica poslanske zbornice Laura Boldrini, ki je bila večkrat žrtev lažnega poročanja. Nazadnje je v javnosti zaokrožila novica o 22-letnem nečaku Boldrinijeve, ki naj bi ga v vladni pisarni zaposlili s plačo 8.000 evrov mesečno. Izkazalo se je, da sta tako zgodba kot obstoj sorodnika popolnoma izmišljena.

Renzi si želi novega mandata

Pomisleki okoli lažnih novic so v Italiji prišli na plan pred dvema letoma, ko je takratni premier in vnovič kandidirajoči Matteo Renzi decembra 2016 razpisal referendum o spremembi ustave. Renzijevi zagovorniki trdijo, da je več spletnih portalov namerno izdajalo lažne novice, ki so odločilno vplivale na izid referenduma, kar naj bi ob koncu privedlo do Renzijevega odstopa.

J. R.