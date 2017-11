Ivica Todorić se je dopoldne predal britanski policiji

Iz Agrokorja izginilo najmanj 130 milijonov evrov

7. november 2017 ob 12:25,

zadnji poseg: 7. november 2017 ob 13:22

Zagreb/London - MMC RTV SLO

Ivica Todorić, nekdanji direktor in še vedno lastnik hrvaškega koncerna Agrokor, se je ob 9.04 predal policistom na postaji Charing Cross v Londonu.

O tem so Britanci obvestili hrvaške kolege. Todorić je na policijsko postajo prišel v spremstvu svojih britanskih odvetnikov, poročajo hrvaški mediji.

Hrvaška je Veliki Britaniji predtem za Todorića poslala evropski priporni nalog. Hrvaška policija naj bi londonskim kolegom posredovala celo točen naslov, na katerem je živel, zato je bilo pričakovati, da se bo 66-letni poslovnež, ki je tudi med najbolj iskanimi osebami Evropskega policijskega urada (Europol), po nasvetu odvetnikov v kratkem sam predal policiji.

Todorićevi odvetniki naj bi po prijetju sprožili postopek zaščite pred izročitvijo Hrvaški in ga utemeljili s tem, da ga želijo zaščititi pred političnim pregonom.

Hrvaški portal N1 neuradno poroča tudi o tem, da naj bi Todorić v zadnjih dneh zbiral denar za plačilo varščine, da bi se lahko v sodnem boju proti izročitvi Hrvaški branil s svobode.

Izginilo najmanj 130 milijonov evrov

Spomnimo, Todorića iščejo zaradi suma korupcije, goljufije in ponarejanja dokumentov. Hrvaško tožilstvo ga je skupaj z njegovima sinovoma in 12 nekdanjimi člani uprave koncerna in zagrebške podružnice revizorske hiše Baker Tilli osumilo, da so iz blagajne močno zadolženega Agrokorja na zasebne račune nakazali najmanj 130 milijonov evrov.

Preiskovalci so oktobra izvedli hišne preiskave, v katerih so zaslišali vse, razen članov družine Todorić. Sinova sta nato v Zagreb pripotovala na zaslišanja, njun oče pa ne. Ta je prek svojega bloga napovedal, da se bo v državo vrnil, ko bo zbral zanj in za postopek relevantne dokaze.

Skupina Agrokor, v lasti katere je tudi slovenski trgovec Mercator, ima skupaj približno tri milijarde evrov dolgov. Agrokor od aprila vodi izredna uprava pod vodstvom Anteja Ramljaka.

A. P. J.