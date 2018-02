Iz Vzhodne Gute poročila o novih civilnih žrtvah vladnega bombardiranja

Vzhodna Guta je pod blokado

20. februar 2018 ob 13:52

Damask - MMC RTV SLO, STA

Potem ko je bilo v uporniški sirski pokrajini Vzhodna Guta blizu Damaska v ponedeljek v napadih vladnih sil po poročanjih ubitih več kot 100 ljudi, naj bi jih bilo v torek ubitih še 50. Med žrtvami je več deset otrok.

O najmanj 100 ubitih v napadih vladnih sil v ponedeljek je poročal Sirski observatorij za človekove pravice, organizacija s sedežem v Veliki Britaniji, poroča BBC. Med ubitimi naj bi bilo tudi 20 otrok. Slovenska tiskovna agencija medtem navaja tuje agencije, ki poročajo, da je bilo žrtev 127, vključno z 39 otroki.

Glede na poročila o tako visokem številu žrtev je bil ponedeljek eden najsmrtonosnejših dni v tem predmestju Damaska po začetku vladne blokade leta 2013.

Medtem so se zgodili že novi napadi na tem območju. Po informacijah Sirskega observatorija je ubitih 50 ljudi, med njimi 13 otrok. V napadih je bilo ranjenih več sto ljudi, največ v Vzhodni Guti od leta 2015.

Pod blokado okoli 400.000 ljudi

Gre za eno zadnjih območij v bližini Damaska, ki ga še nadzorujejo uporniki. V zadnjem času so sile sirskega predsednika Bašarja Al Asada okrepile napade na to območje in ga redno obstreljujejo, kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, pa bodo v kratkem sprožile tudi kopensko ofenzivo nanj.

ZN je pozval h koncu bombardiranja, uslužbenec te organizacije pa je po poročanju BBC-ja dejal, da dogajanje uhaja izpod nadzora. Tako je ZN ostro obsodil obstreljevanje, katerega tarče so civilisti, in zahteval, da se nemudoma konča. Opozorili so, da gre za "nesmiselno človeško trpljenje", ki še poslabšuje že tako grozljiv humanitarni položaj za skoraj 400.000 prebivalcev Vzhodne Gute.

