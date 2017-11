V zračnih napadih v Siriji ubitih več deset civilistov

Ob Damasku v zadnjih tednih ubitih več kot 100 ljudi

27. november 2017 ob 07:21

Damask - MMC RTV SLO, STA

Iz Sirije prihajajo poročila o več deset ubitih civilistih v zračnih napadih ob Damasku in v pokrajini Deir Ezor. Umrlo naj bi 57 civilistov, tudi več otrok.

Sirske vladne sile stopnjujejo napade na Vzhodno Guto ob glavnem mestu Damask, ki jo nadzorujejo uporniki, pri čemer je bilo v nedeljo v zračnih napadih po podatkih lokalnega Medijskega centra Guta ubitih 23 civilistov. Iz Sirskega observatorija za človekove pravice s sedežem v Veliki Britaniji opozarjajo, da bi se lahko število smrtnih žrtev še povečalo, saj je več ljudi hudo ranjenih. Direktor observatorija Rami Abdel Rahman je dodal, da so med mrtvimi najmanj štirje otroci.

Observatorij je po poročanju Al Džazire dejal, da je bilo v napadih na Vzhodno Guto v zadnjih dveh tednih ubitih več kot 100 ljudi. Več ljudi so ubili tudi izstrelki upornikov.

Pokrajina je sicer določena kot varnostno območje oziroma območje brez spopadov, kjer so vojaške dejavnosti prepovedane v skladu s sporazumom, ki so ga potrdili Turčija, Rusija in Iran.

Uporniki v Vzhodni Guti, kjer živi okoli 300.000 ljudi, so več let zadrževali vladne sile, a vladno obleganje okrožja je povzročilo humanitarno krizo in hudo pomanjkanje hrane in zdravil.

V torek nov krog pogajanj

V torek se bo v Ženevi začel nov krog pogajanj med vlado in uporniki, Guney Yildiz iz inštituta Evropski svet za mednarodne odnose pa meni, da želi vlada z napadi upornike pred pogajanji dodatno oslabiti.

Medtem je bilo v ruskih zračnih napadih v pokrajini Deir Ezor na vzhodu Sirije ubitih najmanj 34 civilistov, vključno s 15 otroki. Ruska letala so napadla vas al Šafah na vzhodnem bregu reke Evfrat, ki je še v rokah samooklicane Islamske države (IS).

B. V.