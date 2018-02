Kurdski vojaški uradnik: sklenjen dogovor o vstopu sirske vojske v Afrin

YPG in Asadove sile skupaj proti Turčiji?

18. februar 2018 ob 21:46

Afrin - MMC RTV SLO, Reuters

Sirske kurdske sile in sirska vlada v Damasku sta sklenili dogovor, da bo sirska vojska vstopila na območje Afrina, kjer bo pomagala odbiti turško ofenzivo Oljčna vejica, je za Reuters sporočil kurdski visoki vojaški predstavnik.

Sirske vojaške enote se bodo namestile na nekatera mejna območja in bi lahko v Afrin vstopile v naslednjih dveh dneh, je sporočil svetovalec kurdske uprave na severu Sirije Badran Džia Kurd.

Sporazum bi lahko odločilno vplival na vse bolj zapleten položaj v severni Siriji, kjer so prisotne kurdske sile, uporniške skupine, Turčija, ZDA in Rusija ter sirska vlada, piše Reuters. Sirska vlada in sirski Kurdi namreč trenutno zasedajo največ ozemlja Sirije, do zdaj pa strani nista sodelovali. Nasprotno, čeprav sta se izogibali večjim konfliktom, je prišlo do nekaj oboroženih spopadov, predvsem pa imata strani različen pogled na prihodnost Sirije. V preteklih letih je sirski predsednik Bašar Al Asad zavračal vsakršno obliko kurdske avtonomije na severu države.

"V luči barbarskih zločinov in mednarodne tišine lahko sodelujemo s katerokoli stranjo, ki nam ponudi svojo roko," je dejal Džia Kurd in dodal, da je dogovor z Damaskom izključno vojaški ter da ni prišlo do drugih političnih dogovorov. "Glede političnih in administrativnih zadev se bomo z Damaskom dogovarjali v poznejših fazah, skozi neposredna pogajanja in pogovore," je sporočil kurdski predstavnik. Kurd je dodal, da je dogovoru nasprotovala opozicija v kurdskih vrstah, ki bi lahko preprečila njegovo uveljavitev.

Čeprav sta kurdska in sirska stran občasno namigovali na možnost dolgoročnega dogovora med stranema, je sirski predsednik Al Asad pred kratkim zatrdil, da želi nazaj pridobiti celotno sirsko ozemlje.

En mesec turške ofenzive

Turška vojska je 20. januarja začela vojaško operacijo Oljčna vejica nad območjem Afrina pod kurdskim nadzorom. Ankara trdi, da se bori proti varnostni grožnje sirske kurdske milice YPG, ki jo povezuje s prepovedano Delavsko stranko Kurdistana (PKK). Pretekli teden so ponovili zahtevo, da se YPG umakne z vseh območij zahodno od reke Evfrat.

Dogovoru med Damaskom in Kurdi bi lahko nasprotovala Rusija, saj bi ga lahko dojemala kot oteževanje vzpostavljanja diplomatskega odnosa s Turčijo, je še menil Kurd.

J. R.