Vojaška koalicija pod vodstvom ZDA naj bi v Siriji ubila več kot 100 provladnih borcev

ZDA podprle SDF

8. februar 2018 ob 16:09,

zadnji poseg: 8. februar 2018 ob 17:13

Damask - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Ameriška vojska je sporočila, da je mednarodna koalicija proti samooklicani Islamski državi (IS) pod vodstvom ZDA izvedla napad na položaje sirskih provladnih sil na vzhodu Sirije in da je pri tem umrlo več kot 100 provladnih vojakov.

"Ocenjujemo, da je bilo ubitih več kot 100 pripadnikov sirskih režimskih sil, v napadu pa so sodelovale sile SDF-ja in koalicijske sile," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal uradnik ameriške vojske. Poškodovan naj bi bil en pripadnik SDF-ja oziroma Sirskih demokratičnih sil, v katerih imajo največjo vlogo kurdske Ljudske zaščitne enote (YPG). SDF uživa podporo ZDA v obliki oborožitve, vojaške podpore in urjenja.

Sirska vlada je napad koalicije pod vodstvom ZDA označila za "vojni zločin". Pozvala je k razpustitvi omenjene koalicije in mednarodni obsodbi "pokola".

Napadi koalicije z letali in topništvom so bili odziv na "neizzvan napad na položaje SDF-ja", so sporočili iz osrednjega poveljstva ameriške vojske. Po poročanju BBC-ja so neimenovani predstavniki ameriške vojske dejali, da je bilo v napadu udeleženih okoli 500 provladnih borcev s podporo topništva, tankov, raketnih sistemov in minometov.

Predstavnik ameriške vojske ni pojasnil, kdo je sestavljal prorežimske sile, ki so napadle. Tako je lahko šlo za sirske sile ali katero od zavezniških milic, ki med drugim prihajajo iz Iraka in Libanona in podpirajo vlado sirskega predsednika Bašarja Al Asada, ki uživa tudi odločno podporo Rusije in Irana.

Sirski observatorij za človekove pravice, organizacija s sedežem v Veliki Britaniji, pa je sporočila, da je koalicija napadla lokalne prebivalce, zveste Asadu, in afganistanske pripadnike šiitskih milic. Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da je bilo v ameriških napadih ranjenih 25 provladnih prostovoljcev, poroča Associated Press.

Boj za ozemlja in naftna polja

Sirski državni mediji so poročali, da je koalicija bombardirala "ljudske sile", ki se borijo proti IS-ju in SDF-ju vzhodno od reke Evfrat. Po njihovem poročanju je šlo za "novo agresijo" in "poskus podpiranja terorizma". Reka Evfrat predstavlja neuradno demarkacijsko črto na vzhodu Sirije med ozemljem pod nadzorom vlade na zahodu in ozemljem pod nadzorom SDF-ja na vzhodu.

Observatorij je potrdil, da so napadi na položaje SDF-ja izbruhnili blizu mesta Kušam, okoli 10 kilometrov jugovzhodno od Deir Al Zorja. Navedel je še, da je bilo smrtnih žrtev 20, še poroča BBC. Eden od ameriških uradnikov je za Reuters dejal, da sumijo, da so sirske provladne sile poskušale zasesti ozemlje, ki ga je SDH osvobodil od IS-ja septembra lani. Vlada naj bi tako poskušala zasesti naftna in plinska polja v Kušamu, ki so bila med letoma 2014 in 2017 pomemben del IS-ovih prihodkov.

Napad v vzhodni Guti

Medtem se boji nadaljujejo tudi na zahodu države. Sirski observatorij je po poročanju Reutersa sporočil, da so sirska vladna letala izvedla napade v vzhodni Guti, ki je pod nadzorom upornikov. Ubitih naj bi bilo 21 ljudi, ranjenih pa 125.

Vojna divja tudi na severu države ob meji s Turčijo, kjer turške in proturške sile napadajo sile sirskih Kurdov. Reuters navaja poročanje kurdskih borcev in sirskih državnih medijev, da so turške sile na območju pokrajine Afrin obstreljevale osnovno šolo in vodarno. Vodarna po poročanju Sirskega observatorija z vodo oskrbuje na sto tisoče prebivalcev pokrajine in razseljenih ljudi, ki so se vanjo zatekli. Vir v turški vojski je navedbe o bombardiranju teh poslopij zanikal.

B. V.