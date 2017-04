Izrael v spomin na žrtve holokavsta obstal za dve minuti

Netanjahu: Iran in Islamska država želita uničiti judovsko državo

24. april 2017 ob 15:57,

zadnji poseg: 24. april 2017 ob 16:00

Jeruzalem - MMC RTV SLO/STA

Izrael se v ponedeljek spominja šestih milijonov evropskih Judov, ki so bili med drugo svetovno vojno ubiti v holokavstu.

Tako so se po vsej državi ob 10. uri po lokalnem času oglasile sirene, promet se je ustavil, ljudje so odložili svoje delo in za dve minuti obstali v tišini.

V muzeju holokavsta Jad Vašem je že v nedeljo potekala osrednja spominska slovesnost, na kateri je izraelski premier Benjamin Netanjahu kritično nastopil proti mednarodni skupnosti.

"Obstaja veliko primerov, v katerih svet nepremično stoji zraven in ne preprečuje genocida ter množičnih pomorov," je dejal Netanjahu v nedeljo. Kot je dodal, se je to dogajalo oz. dogaja v Ruandi, Sudanu in Siriji. Opozoril pa je tudi, da skušata Iran in teroristična skupina Islamska država uničiti Judovsko državo.

Od nebogljenih ljudi do države z eno najmočnejših obrambnih kapacitet

"Včasih nebogljeni ljudje, smo danes postali država z obrambno kapaciteto, ki je med najmočnejšimi po svetu," je še dejal. Radijske in televizijske postaje že od nedelje zvečer predvajajo program o holokavstu.

Na obisku v Izraelu nemški zunanji minister Gabriel

Popoldne na dvodnevni obisk v Izrael prispel nemški zunanji minister Sigmar Gabriel, ki namerava v Jad Vašemu položiti venec. Nekdanji nemški predsednik Joachim Gauck pa se bo na povabilo izraelskega predsednika Ruvena Rivlina zvečer udeležil spominske slovesnosti na severu Izraela.

Vzpon Izraela s pogorišča holokavsta

Za mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta so Združeni narodi določili 27. januar, a v Izraelu ga tradicionalno obeležujejo na 27. dan judovskega meseca nisan, teden dni pred dnevom neodvisnosti. S tem simbolično zaznamujejo vzpon države Izrael s pogorišča holokavsta.

A. V.