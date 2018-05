Izraelska vojska pri poskusu prečkanja meje ubila dva Palestinca

6. maj 2018 ob 21:09

Gaza - MMC RTV SLO, STA

Izraelska vojska je ustrelila dva Palestinca, ki sta po njenih navedbah skušala prečkati ograjo na meji med Izraelom in območjem Gaze. Izrael je medtem začel bombardirati položaje Hamasa.

Zdravstveno ministrstvo območja Gaze je potrdilo, da sta bila ubita 23-letnik in 20-letnik. Po navedbah Izraela so se trije Palestinci skušali "infiltrirati na izraelsko ozemlje in sabotirati varnostno infrastrukturo".

Izrael je predtem sporočil, da je bombardiral položaje Hamasa, iz katerih naj bi na izraelsko ozemlje izstreljevali "goreče objekte", s katerimi naj bi želeli zažigati polja. Palestinci naj bi namreč v sklopu protestov za vrnitev na zgodovinska ozemlja v Izraelu čez mejo začeli pošiljati zmaje z gorečimi predmeti, da bi na drugi strani meje požgali kmetijska območja.

Današnje bombardiranje je bil prvi uradni odziv Izraela na te goreče zmaje po tistem, ko so izraelski kmetje že večkrat kritizirali početje. Po navedbah izraelskih gasilcev so zmaji do zdaj zanetili vsaj 15 požarov.

Izrael, ki se brani pred obtožbami o nezakoniti uporabi sile proti protestnikom, trdi, da Hamas demonstracije izrablja kot krinko za napade na izraelsko obmejno ograjo in izraelske skupnosti, ki živijo blizu nje.

Od začetka vsakotedenskih protestov 30. marca se je število smrtnih žrtev med Palestinci, ki so jih ubile izraelske sile, dvignilo na 51, še več tisoč jih je bilo ranjenih. Palestinci na protestih zahtevajo pravico do vrnitve na svoje domove, ki jih je Izrael nezakonito zasegel leta 1948.

Hamas: Za eksplozijo je kriv Izrael

Hamas je medtem krivdo za sobotno skrivnostno eksplozijo, v kateri je umrlo šest Palestincev, pripisal Izraelu. Palestinsko oboroženo gibanje, ki nadzira Gazo, je sporočilo, kot poroča Deutsche Welle, da je v eksploziji v hiši v mestu Zavajda v osrednjem delu Gaze umrlo šest njenih borcev, še trije so bili ranjeni. Izrael navedb ne komentira.

