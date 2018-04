Na protestih v Gazi ubiti štirje Palestinci, med njimi 14-letnik

Na območju Gaze ob meji z Izraelom se je na protestih četrti petek zapored znova zbralo več tisoč Palestincev. Nekaj sto naj bi se jih spopadlo z izraelskimi varnostnimi silami. Pod streli vojakov so umrli štirje Palestinci, med njimi tudi 14-letnik.

Izraelska vojska (IDF) še naprej trdi, da vojaki streljajo le v primeru ogroženosti vojakov ali zaradi zaščite mejne ograje. Pred tokratnimi protesti so nad Gazo spustili letake, na katerih je po poročanju Independenta pisalo "Hamas vas izkorišča za izvajanje terorističnih napadov. IDF je pripravljen na vse možnosti. Ne približujte se ograji.".

Protestniki so tokrat uporabili katapulte in frače, s katerimi so kamenjali izraelske vojake na drugi strani ograje. Ti so odgovorili s strelnim orožjem, po podatkih palestinskega zdravstvenega ministrstva je poškodbe utrpelo 156 ljudi. Med njimi so po poročanju Al Džazire tudi štirje novinarji.

Več sto Palestincev naj bi se tudi spopadlo z varnostnimi silami. Po poročanju Reutersa je bila sicer udeležba na tokratnih protestih nekoliko manjša kot na predhodnih treh.

"Palestinci so se na tokratnih protestih pomaknili 300 metrov bližje k izraelski meji, kot so bili prejšnji teden," je za Al Džaziro poročal dopisnik Bernard Smith in dodal, da Palestinci načrtujejo, da bodo na zadnjih protestih sredi maja čisto pri izraelski meji, kar bi simbolno ponazorilo vračanje na zasedena ozemlja. "Prav tega se Izrael najbolj boji. Palestincev ne želijo nikjer v bližini meje," pojasnjuje Smith.

Šest tednov protestov za vrnitev na domove

Protestniki na šestih tednih protestov med koncem marca in sredino maja zahtevajo pravico do vrnitve palestinskih beguncev na svoje domove oziroma domove svojih prednikov v današnjem Izraelu.

Najbolj množični protesti so pričakovani za sredo maja, ko Palestinci zaznamujejo nakbo oz. katastrofo, ki jo zanje predstavlja oblikovanje izraelske države in ko naj bi ZDA kljub nasprotovanju mednarodne skupnosti in palestinskih oblasti svoje veleposlaništvo iz Tel Aviva preselile v Jeruzalem.

Od 30. marca, ko so se na meji med Gazo in Izraelom začeli protesti Palestincev, so izraelski vojaki po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi ubili 38 Palestincev, več kot 4.000 so jih ranili.

Mansur ZN poziva k preiskavi

Zaradi novih smrtnih žrtev je palestinski veleposlanik pri Združenih narodih Rijad Mansur Varnostni svet ZN-a pozval, naj ustanovi posebno komisijo za preučevanje "izraelskih zločinov" v Gazi. "Izraelske okupacijske sile se ne obvladujejo, ne poslušajo nikogar in nadaljujejo z masakrom," je Mansur dejal novinarjem v New Yorku.

Umor Palestinca v Maleziji

Medtem sta v Kuala Lumpurju v Maleziji dva ostrostrelca med predavanjem ubila palestinskega predavatelja, inženirja Fadija Al Bataša. Malezijska policija je sporočila, da sta dva moška na motorjih v 35-letnika izstrelila 10 nabojev.

Namestnik malezijskega premierja Ahmad Zahid Hamidi je dejal, da sta po dosedanjih izsledkih strelca Evropejca, povezana s tujimi obveščevalnimi službami. Tako Hamidi kot palestinski veleposlanik v Maleziji Anvar Al Agha nista želeli komentirati trditev, da je bil umorjeni Palestinec pripadnik Hamasa.

