Visoki komisar ZN-a obsodil izraelsko nasilje nad Palestinci

Nadaljevanje protestov v Gazi

27. april 2018 ob 17:51

Gaza/Ženeva - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Urad visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice Izraelu očita uporabo čezmerne sile pri obvladovanju palestinskih protestov na meji z Gazo. V Gazi se medtem protesti nadaljujejo, za zdaj je bil ubit en človek.

Visoki komisar ZN-a za človekove pravice Zejd Rad Al Husein je Izrael opozoril, da bi uporaba sile lahko kršila mednarodno humanitarno pravo. Varnostne sile lahko namreč smrtonosno silo uporabijo le v izrednih okoliščinah, ko so tudi vojaki v smrtni nevarnosti ali če obstaja nevarnost hujših poškodb.

"Opozorila ZN-a in drugih niso bila upoštevana, saj se pristop varnostnih sil iz tedna v teden ni spremenil," je dejal komisar. Nepredstavljivo je, kako lahko zažiganje pnevmatik, metanje kamnov in metanje molotovk iz večje razdalje v močno zaščitene varnostne sile na obrambni liniji predstavlja tovrstno grožnjo, so dodali iz njegovega urada.

"Čezmerna uporaba sile zoper vsakega protestnika je zavržno dejanje, mednarodno pravo pa ščiti predvsem otroke," je dejal komisar. Med protesti so bili namreč ustreljeni štirje otroci, trije med njimi v glavo ali vrat, navaja DPA. Na zadnjih protestih prejšnji petek je pod streli izraelske vojske padel 14-letnik.

Izraelska vojska odgovarja, da imajo vojaki na obrambni liniji jasna navodila. Streljajo lahko le v samoobrambi, po večkratnih predhodnih opozorilih in samo v noge protestnikov.

Smrtna žrtev v petem tednu protestov

Na tokratnih protestih, ki potekajo že peti petek zapored, je izraelska vojska ubila enega človeka. Po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje je ranjenih 75 ljudi.

Palestinski protestniki na protestih vsak petek od 30. marca naprej zahtevajo vrnitev Palestincev na njihove zgodovinske domove, ki so zdaj del Izraela. Ta odgovarja, da bi tovrstna vrnitev Palestincev uničila judovsko identiteto njihove države. Izrael ob tem obtožuje Hamas, da poskuša proteste uporabiti kot sredstvo nasilja.

Od 30. marca dalje je po navedbah Reutersa v protestih umrlo 39 Palestincev. Več kot 5.500 je poškodovanih, med njimi jih je 1.793 utrpelo strelne rane, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

J. R.