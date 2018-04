Nove proteste v Palestini znova zaznamovala smrt mladoletnika

Al Džazira: Palestinci ob strelih niti več ne bežijo od ograje

28. april 2018 ob 19:06

Gaza - MMC RTV SLO, STA

Na petkovih protestih Palestincev v Gazi so izbruhnili spopadi in izraelska vojska je znova odgovorila s streljanjem, pri tem pa ubila štiri Palestince, med njimi 15-letnika.

Več tisoč Palestincev se je peti petek zapored znova zbralo na protestih na petih mestih vzdolž Gaze ob močno zastraženi izraelski meji. Večina protestnikov je bila mirna, nekaj pa jih je metalo kamenje proti meji in sežigalo gume.

Na protestih pod streli padajo tudi mladoletni. Četrta smrtna žrtev tega petka je 15-letnik, ki je v soboto zaradi ran umrl. Prejšnji petek je umrl 14-letnik. Oblasti so sporočile, da je bilo na tokratnih protestih tudi več sto ranjenih.

Izraelska vojska je sporočila, da se je petkovih "nemirov" udeležilo okoli 10.000 Palestincev in da so odgovorili z ukrepi za razkropitev. Vojska obtožuje palestinsko skrajno gibanje Hamas, ki nadzoruje Gazo, da proteste izkorišča za prikritje svojih napadov.

Na drugi strani Stefanie Dekker za Al Džaziro iz Gaze poroča, da so življenjske razmere postale tako nevzdržne, da so "Palestinci izgubili vsak strah" in tudi takrat, ko se znajdejo sredi obstreljevanja izraelske vojske, niti več ne stečejo stran od ograje. "Da, gredo do ograje na meji, mečejo kamne in molotovke, vendar se spopadajo z eno najbolje oboroženih vojsk na svetu," je dejala Dekkerjeva.

V Gazi močno primanjkuje osnovnih medicinskih pripomočkov in zdravil, prebivalci dobijo le štiri ure elektrike na dan, nezaposlenost med mladimi je več kot 60-odstotna, Al Džazira opisuje življenje dveh milijonov ljudi na 365 kvadratnih kilometrov površine Gaze.

"Veliki pohod vrnitve"

Palestinci se od 30. marca vsak petek zbirajo na protestih, poimenovanih Veliki pohod vrnitve. Protesti so napovedani do preselitve ameriškega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, ki je predvidena za sredino maja, ko Izrael praznuje tudi obletnico ustanovitve. Palestinci selitvi veleposlaništva odločno nasprotujejo in zahtevajo vrnitev na območja, s katerih jih je Izrael pregnal ob ustanovitvi države leta 1948.

Jeruzalem je sveto mesto treh monoteističnih religij - krščanstva, islama in judovstva. Tako Izraelci kot Palestinci ga želijo za svojo prestolnico. Izrael vztraja, da mu pripada celoten Jeruzalem, čeprav je zahodni del mesta osvojil leta 1948, vzhodni pa je pod izraelsko vojaško okupacijo od leta 1967. Palestinci medtem zahtevajo Vzhodni Jeruzalem, na območju katerega Izrael pospešeno gradi nezakonite judovske naselbine, za glavno mesto neodvisne Palestine.

Več deset ubitih, več tisoč ranjenih

Izraelski vojaki so do zdaj na protestih za vrnitev na domove ubili 45 Palestincev, več kot 5.500 pa ranili. Med njimi jih je 1.793 utrpelo strelne rane, izraelski vojaki uporabljajo tako gumijaste kot prave naboje. Med Izraelci ni bilo poškodovanih.

ZN očita uporabo čezmerne sile

Urad visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice je v petek Izraelu očital uporabo čezmerne sile pri obvladovanju palestinskih protestov na meji z Gazo. Visoki komisar ZN-a za človekove pravice Zejd Rad Al Husein je Izrael opozoril, da bi uporaba sile lahko kršila mednarodno humanitarno pravo. Varnostne sile naj bi namreč smrtonosno silo lahko uporabile le v izrednih okoliščinah, ko so vojaki v smrtni nevarnosti ali če obstaja nevarnost hujših poškodb.

J. R.