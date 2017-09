Izredno topla zima v Avstraliji porušila več temperaturnih rekordov

Številni požari po državi

19. september 2017 ob 15:23

Sydney - MMC RTV SLO, STA

Avstralija po navedbah nevladne organizacije za varstvo okolja Climate Council poteka najtoplejša zima od začetka merjenja temperatur. Julija je bilo v državi preseženih kar 72 temperaturnih rekordov.

Povprečje najvišje dnevne temperature v zimskih mesecih je bilo za kar dve stopinji višje od zgodovinskega povprečja in 0,3 stopinje višje od dosedanjega rekorda iz leta 2009, poroča BBC. Najvišjo zimsko temperaturo do zdaj je s 26,5 stopinje Celzija dosegel Sydney. Tudi v vedno vroči puščavski pokrajini aboriginov Bidyadanga na zahodu države je s 36,3 stopinje Celzija padel lanski rekord 35,7 stopinj, poroča Guardian.

Glede na povprečno temperaturo, pri čemer se upoštevata dnevna in nočna temperatura, gre za peto najtoplejšo zimo. Glede na povprečne dnevne temperature se je 90 odstotkov območja države uvrstilo v 10 odstotkov najtoplejših poletij od začetka izvajanja meritev leta 1910, še poroča Guardian.

Rekordi so slaba novica, saj so posledica podnebnih sprememb, sporočajo iz Climate Councila. Pri tem navajajo raziskavo klimatologa Andrewa Kinga z Univerze v Melbournu, ki je z računalniško primerjavo rasti temperatur s človeškim dejavnikom in brez njega ugotovil, da je kar 60-krat verjetneje, da so izredno vroče in suhe zime posledica človeškega delovanja, poroča Guardian.

Steffen: "Podnebne spremembe povzročajo kaos"

"Po vsem svetu smo priča izjemnim vremenskim pojavom zaradi podnebnih sprememb in kaosu, ki ga te spremembe povzročajo," je dejal predstavnik organizacije Will Steffen. Drugi predstavnik organizacije Lesley Hughes je ob tem opozoril, da se brez pomembnih ukrepov proti podnebnim spremembam tudi v prihodnosti obetajo zelo tople zime.

Številni požari v naravi

Zaradi letošnje tople zime iz Avstralije poročajo o številnih požarih v naravi. Ognjeni zublji so v zveznih državah Novi Južni Wales in Queensland uničili več deset tisoč hektarjev površin. V Novem Južnem Walesu so oblasti izdale polno prepoved prižiganja ognja na prostem.

Pri Climate Councilu opozarjajo, da bodo obdobja vročega vremena prizadela tako kmetijski kot energetski sektor.

J. R.