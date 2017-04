Penceova azijska turneja v znamenju vojne retorike s Severno Korejo

Podpredsednik na Japonskem potrdil predanost zavezništvu med državama

18. april 2017 ob 08:44

Tokio/Pjongjang - MMC RTV SLO/STA

Ameriški podpredsednik Mike Pence je v okviru svoje azijske turneje v Tokiu, kjer je potrdil predanost zavezništvu med ZDA in Japonsko. Penceovo azijsko turnejo sicer v precejšnji meri zaznamujejo nove napetosti v odnosih s Severno Korejo.

Japonski premier Šinzo Abe je pozval k mirni rešitvi konflikta, ni pa izključil potrebe po ostrejših ukrepih.

Pence je ob začetku pogovorov z Abejem izpostavil dolgo trajajoče vezi med državama na področju varnosti. "Zavezništvo med ZDA in Japonsko je temeljni kamen miru in varnosti v severovzhodni Aziji," je dejal.

Penceova azijska turneja, ki se je začela v nedeljo v Južni Koreji, poteka v senci povečanih napetosti med Washingtonom in Pjongjangom zaradi jedrske in raketne grožnje Severne Koreje. Ta je v nedeljo z vzhodne obale izstrelila raketo, ki pa jo je kmalu po izstrelitvi razneslo.

"Strateškega potrpljenja konec"

Pence je v ponedeljek posvaril, da "je obdobja strateškega potrpljenja konec", in zatrdil, da si bodo ZDA za varnost prizadevale z mirnimi sredstvi, a da so glede Severne Koreje "na mizi vse možnosti".

"Ljudje in vojska Severne Koreje naj ne dvomijo o odločenosti ZDA, da bodo stale ob strani svojim zaveznicam. Zavezništvo med Južno Korejo in ZDA je jekleno," je dejal Pence. Ob tem je Pjongjang posvaril, naj "ne preizkuša" ameriškega predsednika Donalda Trumpa. "Prav v zadnjih dveh tednih je bil svet priča moči in odločnosti našega novega predsednika v akcijah v Siriji in Afganistanu. Severna Koreja naj raje ne preizkuša odločnosti in moči oboroženih sil ZDA v tej regiji."

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov se je na te izjave odzval z upanjem, da se ZDA pri odgovoru Severni Koreji ne bodo zatekle "k enostranskim dejanjem, kot smo jih pred kratkim videli v Siriji". "To je zelo tvegana pot," je posvaril in dejal, da Moskva sicer ne sprejema "brezglavih dejanj Pjongjanga z jedrskimi raketami, ki kršijo resolucije ZN-a, kar pa ne pomeni, da lahko drugi kršijo mednarodno pravo".

Pjongjang grozi z vojno

Severna Koreja, ki si prizadeva za razvoj rakete z jedrsko konico, ki bi lahko dosegla ZDA, kljubuje mednarodnemu pritisku. Kot je v pogovoru za BBC dejal namestnik severnokorejskega zunanjega ministra Han Song Ryol, bodo svoj jedrski in raketni program le še stopnjevali. "Na tedenski, mesečni in letni ravni bomo izvajali še več preizkusov," je dejal in posvaril pred vojno, če bi ZDA posredovale proti Severni Koreji. "Če načrtujejo ZDA vojaški napad na nas, se bomo odzvali s preventivnim jedrskim napadom v našem slogu in z našo metodo."

Japonski premier poziva k mirni rešitvi napetosti. "Za nas je izjemno pomembno, da si prizadevamo za diplomatska sredstva in mirno rešitev vprašanja," je dejal Abe. "Obenem pa je dialog zgolj zaradi dialoga samega brez vrednosti in je nujno izvajati tudi pritisk."

K. S.