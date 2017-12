Japonska vlada potrdila rekordni proračun za obrambo

Japonska opozarja na grožnjo Severne Koreje

22. december 2017 ob 09:37

Tokio - MMC RTV SLO, STA

Japonska vlada je potrdila osnutek rekordnega proračuna za obrambo v višini 5019 milijard jenov oziroma 38,6 milijarde evrov. Gre za 1,3-odstotno povečanje v primerjavi z lani.

Obrambni proračun se bo povečal že šesto leto zapored, pri čemer naj bi šlo za odziv na vse večjo grožnjo severnokorejskega jedrskega programa. Severna Koreja je namreč letos izstrelila dve raketi čez japonsko ozemlje, nedavno pa je preizkusila medcelinsko balistično raketo, ki je pristala v japonski izključni gospodarski coni.

Del proračuna je namenjen tudi gradnji ameriškega sistema za prestrezanje raket Aegis na kopnem, ki ga je japonska vlada odobrila ta teden. Protiraketni sistem Aegis bo deloval na dveh lokacijah, od koder bo z močnimi radarji pokrival celotno državo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Aegis bo tretji steber protiraketne obrambe, ki so jo do zdaj zagotavljali z rušilcev in z raketami Pac-3. Japonske oblasti sicer opozarjajo, da bo preteklo še nekaj let, preden bo sistem postal operativen. Operativen naj bi bil leta 2023.

Celoten proračun za prihodnje proračunsko leto, ki se bo začelo aprila, znaša okoli 726 milijard evrov, kar je prav tako rekordna vsota, parlament pa bo o njem razpravljal prihodnji mesec.

B. V.