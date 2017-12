Vojskama Južne Koreje in ZDA se je na skupni vaji pridružila še Japonska

Poziv Kitajske in Rusije k prenehanju skupnih vaj

11. december 2017 ob 13:48

Seul - MMC RTV SLO, STA

Blizu Korejskega polotoka in japonskega otočja so ZDA, Južna Koreja in Japonska začele dvodnevno skupno vojaško vojno sledenje raketam iz Severne Koreje.

Tri zavezniške države so vajo pripravile manj kot dva tedna po severnokorejski izstrelitvi medcelinske balistične rakete, po kateri je režim v Pjongjangu razglasil, da je dosegel polno jedrsko suverenost. Kot so sporočili z južnokorejskega obrambnega ministrstva, bodo vojaške ladje med vajo simulirale odkrivanje in sledenje balističnim raketam iz Severne Koreje ter izmenjavo informacij.

Na vaji sodelujejo dve ameriški vojaški ladji in po ena iz Južne Koreje in Japonske. ZDA in Južna Koreja sta pretekli teden izvedli doslej največjo vojaško vajo letalskih sil, s katero sta želeli pokazati svojo moč Pjongjangu.

Poziv Kitajske in Rusije k prenehanju skupnih vaj

Odzvala se je Kitajska. Peking je kritičen do vaje, ki poteka nekaj dni pred srečanjem kitajskega predsednika Šin Džinpinga z južnokorejskim kolegom Mun Dže Inom. "Ta situacija je začaran krog provokacij in konfrontacij. To ne koristi regionalnemu miru in stabilnosti," je izjavil tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Lu Kang. Dodal je: "Če se bo ta začarani krog nadaljeval in bo imel slabe posledice, to ne bo koristilo nikomur."

Tudi Rusija je kritična do skupnih vaj teh treh držav. Načelnik generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov je med obiskom v Tokiu dejal, da Moskva želi razrešiti krizo na Korejskem polotoku z diplomatskimi sredstvi. "Menimo, da je to vprašanje treba rešiti samo s političnimi in diplomatskimi sredstvi," je povedal na srečanju z japonskim obrambnim ministrom Icunorijem Onodero. Dodal je, da vojaške vaje v okolici Severne Koreje destabilizirajo razmere. Kitajska in Rusija pozivata ZDA in Južno Korejo, naj nehata izvajati vojaške vaje, Severna Koreja pa naj v zameno zamrzne svoj jedrski program.

T. J.