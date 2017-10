Južna Koreja: Severnokorejski hekerji naj bi ukradli tajne vojaške načrte

72 let od ustanovitve Delavske stranke

10. oktober 2017 ob 21:48,

zadnji poseg: 10. oktober 2017 ob 21:50

Seul - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Severnokorejski računalniški hekerji so po trditvah južnokorejskega poslanca ukradli na stotine tajnih vojaških dokumentov Južne Koreje, tudi razdelane operativne načrte med morebitno vojno, ki vključujejo sodelovanje z ZDA.

Novico je časniku Chosun Ilbo razkril južnokorejski poslanec Rhee Cheol Hee, član južnokorejskega parlamentarnega odbora za obrambo. Povedal je, da je do vdora v omrežje južnokorejske vojske prišlo septembra, hekerji pa so prišli do 235 gigabajtov občutljivih podatkov.

Med dokumenti naj bi bil tudi operativni načrt 5015, ki bi ga uporabili v primeru vojne s Severno Korejo. Ta vsebuje tudi načrt za strmoglavljenje severnokorejskega režima in za atentat na severnokorejskega voditelja Kim Džong Una.

Ukradeni naj bi bili tudi načrti delovanja južnokorejskih posebnih enot ter podrobnosti vsakoletnih skupnih vojaških vaj južnokorejske in ameriške vojske. Severnokorejci naj bi prišli tudi do podatkov o ključnih vojaških objektih in elektrarnah.

Južnokorejsko obrambno ministrstvo mora po besedah poslanca okoli 80 odstotkov ukradenih dokumentov šele identificirati.

Pjongjang po poročanju južnokorejske tiskovne agencije Jonhap zavrača odgovornost za napade in Seul obtožuje izmišljevanja trditev o napadu.

Ministrstvo brez komentarja

Na južnokorejskem obrambnem ministrstvu navedb za zdaj niso hoteli komentirati. Je pa ministrstvo maja sporočilo, da so Severnokorejci vdrli v omrežje južnokorejske vojske, a niso povedali, do česa so pridobili dostop.

Pentagon ni ne potrdil ne zanikal trditev

Tiskovni predstavnik ameriškega obrambnega ministrstva, polkovnik Rob Manning, je dejal, da so seznanjeni z navedbami, ni pa želel ne zanikati niti potrditi kateregakoli dela vesti. "Lahko vam zagotovim, da verjamemo v varnost svojih načrtov za operacije in svojo sposobnost, da se soočimo s kakršnokoli grožnjo Severne Koreje," je dejal novinarjem v Pentagonu.

"Ne bom govoril o tem, ali je prišlo do hekerskega napada ali ne. Povedal vam bom, da je južnokorejsko-ameriško zavezništvo tu, da se sooča s tovrstnimi situacijami in se varuje pred njimi," je dejal po poročanju AFP-ja.

Po podatkih južnokorejskih obveščevalcev ima Severna Koreja okoli 6.800 izurjenih specialistov za kibernetsko bojevanje. Severnokorejski hekerji naj bi bili leta 2014 odgovorni za odmevne hekerske napade, med drugim tudi na Sony Pictures.

Proslave ob 72-letnici Delavske stranke

Severna Koreja sicer praznuje 72. obletnico ustanovitve Delavske stranke. V državi ob tem potekajo množične proslave in plesi. Mednarodna skupnost se sicer na obletnico boji tudi novega raketnega ali jedrskega poskusa, saj je Severna Koreja v preteklosti na državne praznike že večkrat "zarožljala z orožjem", poroča Independent.

