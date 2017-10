Trumpova nova grožnja Pjongjangu: "Žal bo delovala le ena stvar"

Trump je novo opozorilo objavil na Twitterju

8. oktober 2017 ob 08:52

Washington - MMC RTV SLO, Reuters

Po letih neuspešnih pogovorov s Pjongjangom bo v odnosu do Severne Koreje "delovala le ena stvar", je posvaril ameriški predsednik Donald Trump.

"Predsedniki in njihove administracije so se s Severno Korejo pogovarjali 25 let," je na družbenem omrežju Twitter zapisal Trump in dodal, da to "ni delovalo". Več pojasnil predsednik ni ponudil, poroča BBC.

To je nadaljevanje grozeče retorike ameriškega predsednika. Potem ko je bilo prejšnji teden objavljeno, da naj bi ameriški zunanji minister Rex Tillerson vzpostavil neposredno komunikacijsko linijo s Pjongjangom, da bi omilil vse večje napetosti, je Trump tvitnil: "Varčuj z energijo, Rex, stori, kar je treba storiti!"

Kot je za Radio Slovenija poročal Uroš Lipušček, je Trumpov zadnji tvit v Aziji sprožil nova ugibanja, ali se ZDA pripravljajo na vojno s Severno Korejo. Pred dnevi je namreč Trump v Beli hiši gostil celoten ameriški vojaški vrh, kar so ameriški predsedniki doslej storili samo v izjemnih primerih.

Bo Pjongjang kmalu izstrelil najmočnejšo raketo?

BBC poroča, da obstaja strah, da bo Pjongjang Trumpovo sobotno izjavo razumel kot grožnjo. Kot je poročal Lipušček, južnokorejske obveščevalne službe napovedujejo, da bo Severna Koreja v naslednjih dneh – morda že v torek, ko bodo zaznamovali 72-letnico ustanovitve vladajoče korejske Delavske stranke – izstrelili doslej najmočnejšo raketo dolgega dosega, ki bi lahko dosegla zahodno obalo ZDA.

Dan pred Trumpovim tvitom je severnokorejski voditelj Kim Džong Un na centralnem odboru vladajoče Delavske stranke dejal, da severnokorejsko jedrsko orožje služi za "odvračanje" in da državi zagotavlja suverenost.

Pjongjang išče novega zaveznika

V Pekingu so tako Severno Korejo kot ZDA pozvali, naj prenehajo z grožnjami. Novo zaostrovanje napetosti na Korejskem polotoku utegne zasenčiti tudi 19. kongres kitajske komunistične partije, ki se bo začel čez 10 dni. Ni izključeno, da bo Severna Koreja gnev nad sankcijami Pekinga izrazila z izstrelitvijo doslej najmočnejše rakete prav med partijskim kongresom.

Severna Koreja se zaradi dramatičnega poslabšanja odnosov s Kitajsko, ki je začela proti Severni Koreji uvajati vse strožje gospodarske sankcije, v zadnjem času vse bolj obrača k Rusiji. Pred dnevi je tako na primer svojo drugo spletno povezavo s svetom vzpostavila ravno prek Rusije.

Peking in Moskva igrata za zdaj po istih notah, vse več analitikov pa ocenjuje, da je severnokorejski voditelj Kim Džong Un začel igrati najnevarnejšo igro doslej. Izzival naj bi namreč napad ZDA in vojaško posredovanje Kitajske in Rusije, ki ne moreta dovoliti, da bi Severna Koreja pristala v ameriški interesni sferi, je še poročal Lipušček.

B. V.