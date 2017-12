Kanada izgnala veleposlanika Venezuele kot odziv na izgon svojega diplomata

Kanada pritiska na Venezuelo

26. december 2017 ob 12:34

Potem ko je Venezuela izgnala kanadskega odpravnika poslov, češ da se je grobo vmešaval v notranje zadeve Venezuele, je Kanada izgnala venezuelskega veleposlanika v Ottawi Wilmerja Barrientosa Fernándeza in odpravnika poslov Ángela Herrero.

Kanada je kritizirala vlado venezuelskega predsednika Nicolása Madura zaradi kršitev človekovih pravic. Letos je bilo v večmesečnih protivladnih protestih ubitih več kot 120 ljudi.

"Kanadčani ne bodo mirno gledali, ko venezuelska vlada svoje ljudstvo ropa temeljnih demokratičnih in človekovih pravic ter mu odreka dostop do osnovne humanitarne pomoči," je po poročanju BBC-ja dejala kanadska zunanja ministrica Chrystia Freeland. Dodala je, da bo Kanada skupaj s partnerji v regiji nadaljevala "s pritiski na nedemokratični režim Madura in obnovila pravice venezuelskega ljudstva".

Kot je pojasnila kanadska ministrica, je Barrientos v tujini in se ne bo mogel vrniti v Kanado, Herrero pa so pozvali, naj odide. Kanada je sicer tako kot ZDA sicer že uvedla sankcije zoper visoke predstavnike venezuelske oblasti, kar je razjezilo venezuelsko vlado.

Predstavnik Kanaden persona non grata

V soboto je predsednica venezuelske ustavodajne skupščine Delcy Rodríguez sporočila, da je kanadski odpravnik poslov v Venezueli Craig Kowalik označen za persono non grata. Kowalika je obtožila "trajnega in doslednega, grobega in vulgarnega vmešavanja v notranje zadeve Venezuele".

Venezuela je izgnala tudi brazilskega veleposlanika Ruya Pereiro zaradi domnevnih kršitev vladavine prava, ki jih je izvajala brazilska vlada.

Venezuelska opozicija medtem Madura in njegovega predhodnika, pokojnega Huga Cháveza, obtožuje uničenja gospodarstva s svojimi socialističnimi politikami. Venezuela ima eno najvišjih stopenj inflacije, več let pa se sooča s pomanjkanjem osnovnih potrebščin, tudi zdravil.

Madurov šestletni mandat se konča leta 2019, pričakuje pa se, da bo prihodnje leto znova kandidiral.

B. V.