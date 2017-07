Katar bo od arabskih držav zahteval večmilijardno odškodnino zaradi blokade

Arabske države od Katarja tudi same zahtevajo odškodnino

10. julij 2017 ob 12:33

Doha - MMC RTV SLO/Reuters

Katar je ustanovil poseben odbor za terjanje večmilijardne odškodnine od štirih arabskih držav, ki so zoper njega uvedle embargo.

Odločitev Katarja lahko doda novo dimenzijo sporu med njim in Savdsko Arabijo, Združenimi arabskimi emirati, Bahrajnom in Egiptom. Katarski generalni državni tožilec Ali bin Fetais Al Mari je dejal, da bodo zahtevo vložili v imenu podjetij, ki jih je prizadel morski in kopenski embargo, ki so ga uvedle omenjene države, poroča Guardian. Te sicer pravijo, da ne gre za blokado, ampak zgolj za bojkot.

Štiri države so sicer tudi same zahtevale odškodnino od Katarja zaradi, kot pravijo, preteklih vmešavanj te države v njihove notranje zadeve. Zahteva za odškodnino je ena od trinajstih, ki jih je četverica postavila. Med njimi je tudi rahljanje Katarjevih vezi z Iranom in zaprtje televizijske postaje Al Džazira v katarski lasti. Štiri države Katar med drugim obtožujejo tudi podpiranja terorizma, kar Doha zanika.

Katar: Imamo 340 milijard dolarjev rezerv

Guverner katarske centralne banke šejk Abdulah bin Saud Al Tani je medtem po poročanju Reutersa dejal, da ima država 340 milijard ameriških dolarjev rezerv, kar ji bo pomagalo prestati izolacijo s strani arabskih držav. Kot je dejal, ima centralna banka 40 milijard rezerv plus zlato, državni investicijski sklad pa še 300 milijard, ki bi jih lahko vnovčil.

Guverner Al Tani je še dejal, da je centralna banka sicer zaznala odtekanje srestev nerezidentov iz države, a da zneski niso večji. V zadnjem mesecu je tako iz Katarja odteklo manj kot šest milijard dolarjev. Kot je še dejal Al Tani, so prilivi v državo večji kot izlivi.

Katarski rijal je vezan na ameriški dolar, je pojasnil Al Tani, katarska valuta pa bo po njegovih stabilna še naprej.

Bonitetna agencija Moody's je medtem ta mesec spremenila kreditno oceno Katarja iz stabilne v negativno, kot razlog pa je navedla gospodarska in finančna tveganja zaradi spora s Savdsko Arabijo in njenimi zaveznicami.

Tillerson prihaja v regijo

Regijo bo v ponedeljek obiskal ameriški zunanji minister Rex Tillerson z namenom pomoči pri posredovanju v sporu, ki ga izvaja Kuvajt. Čez konec tedna je v regionalnih prestolnicah obe strani k deeskalaciji pozival britanski zunanji minister Boris Johnson.

B. V.