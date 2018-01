Kim Džong Un znova zagrozil ZDA, Seulu pa ponudil roko sprave

Se bodo severnokorejski športniki udeležili zimskih olimpijskih iger?

1. januar 2018 ob 09:55

Pjongjang - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je v novoletnem nagovoru posvaril, da je "gumb za jedrsko sprožitev vedno na njegovi mizi" in da so celotne ZDA v dosegu severnokorejskega jedrskega orožja. "To je resničnost, ne grožnja," je dodal.

V govoru, ki ga je prenašala severnokorejska državna televizija, je Kim težišče postavil na program razvoja orožja, češ da mora njegova država "množično proizvajati jedrske konice in balistične rakete ter pospešiti njihovo nameščanje".

Ponovil je trditev, da je Severna Koreja dosegla svoj cilj in postala jedrska država, obenem pa vztrajal, da je krepitev jedrskega programa obrambne narave. Zagotovil je tudi, da so lahko kos kakršni koli jedrski grožnji in so zmožni preprečiti ZDA, da se "igrajo z ognjem". "Jedrski gumb je vedno na moji mizi. ZDA morajo spoznati, da to ni izsiljevanje, ampak resničnost," je dodal.

Ameriški predsednik Donald Trump, ki je z ženo Melanio in sinom Barronom silvestroval v svoji počitniški hiši v Mar-a-Lagu na Floridi, se je na Kimove grožnje odzval le z besedami: "Bomo videli, bomo videli."

"Morali bi odtajati zamrznjene odnose z Jugom"

Obenem pa je Kim ubral spravljivejši ton do Južne Koreje in nakazal možnost, da bi lahko poslal svojo ekipo na bližajoče zimske olimpijske igre. "Odprti smo za dialog z Južno Korejo," je dejal in spomnil, da je letošnje leto pomembno za obe državi - Severna Koreja bo proslavila 70. obletnico ustanovitve, Južna Koreja pa bo gostila olimpijske igre. "Morali bi odtajati zamrznjene odnose med Severom in Jugom in tako počastiti pomembno leto," je izjavil severnokorejski voditelj. Za olimpijske igre, ki jih bo gostilo mesto Pjongčang, ki je od meje s Severno Korejo oddaljeno le 80 kilometrov, sta se izmed severnokorejskih športnikov kvalificirala samo umetnostna drsalca Rjom Tae Ok in Kim Džu Sik. Pjongjang je sicer zamudil uradni rok za potrditev sodelovanja. Par bi vseeno lahko tekmoval s povabilom Mednarodnega olimpijskega komiteja.

Iz urada južnokorejskega predsednika so sporočili, da pozdravljajo spravljive tone Kim Džong Una.

Severna Koreja je bila v zadnjih letih tarča vse ostrejših kritik in tudi sankcij zaradi svojega jedrskega programa in večkratnega testiranja raket. V zadnjem letu je kljub temu močno okrepila svoja prizadevanja, da bi postala jedrska sila. Doslej je izvedla šest jedrskih poskusov in si prizadeva razviti jedrsko konico, ki bi jo raketa ponesla do ameriške celine.

