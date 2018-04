Kitajska izvede več usmrtitev kot vse druge države na svetu skupaj

Neznano veliko število usmrtitev na Kitajskem

12. april 2018 ob 10:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kitajska usmrti več ljudi kot ves preostali svet, ugotavlja novo letno poročilo nevladne organizacije Amnesty International. Število smrtnih kazni po svetu sicer upada.

Amnesty International meni, da je bilo na Kitajskem leta 2017 izvedenih na tisoče usmrtitev. Smrtne kazni so na Kitajskem sicer državna skrivnost, poroča Guardian.

Razen Kitajske se je medtem število usmrtitev lani spet zmanjšalo. Znanih je bilo najmanj 993 primerov v 23 državah, kar je štiri odstotke manj kot leta 2016 in 39 odstotkov manj kot leta 2015.

Lani je bilo dosojenih najmanj 2.591 smrtnih kazni v 53 državah, medtem ko jih je bilo leta 2016 rekordnih 3.117. Na svetu je bilo na smrt obsojenih najmanj 21.919 ljudi, sporoča mednarodna organizacija za varstvo človekovih pravic.

Podsaharska Afrika "svetilnik"

Amnesty International poudarja "pozitivne smernice" za odpravo smrtnih kazni, pooseblja pa ga primer podsaharske Afrike, kjer je 20 držav odpravilo tako obliko kaznovanja vseh zločinov. Na tem območju sta lani usmrtitve izvedla le Somalija in Južni Sudan.

"Napredek podsaharske Afrike je utrdil njen status svetilnika za odpravo smrtne kazni," je dejal generalni sekretar Amnesty International Salil Shetty.

Državam, ki so ukinile smrtno kazen, sta se lani pridružili še Gvineja in Mongolija.

Največ ljudi usmrtijo Kitajska, Iran, Savdska Arabija

Če odmislimo Kitajsko, je bilo lani 84 odstotkov vseh usmrtitev izvedenih v le štirih državah, in sicer v Iranu, Savdski Arabiji, Iraku in Pakistanu. Medtem so Bahrajn, Kuvajt in Združeni arabski emirati leta 2017 usmrtitve spet začeli izvajati.

Kljub upadu usmrtitev v Iranu za 11 odstotkov v primerjavi z letom 2016 je bilo v tej državi lani največje znano število usmrtitev. Iranske oblasti so tako usmrtile najmanj 507 ljudi, od teh pa jih je bilo najmanj 31 usmrčenih javno.

Na ameriških celinah so ZDA edina država, ki izvaja smrtne kazni. Lani je bilo tako usmrčenih 23 ljudi, kar je malce več kot leto prej. ZDA ob tem na smrtno kazen obsojajo tudi ljudi z duševnimi težavami ali težavami v razvoju, takšni očitki pa letijo tudi na Japonsko, Maldive, Pakistan in Singapur.

Shetty je poudaril, da so ob napredku v Afriki, države, ki še izvajajo usmrtitve, toliko bolj osamljene.

Amnesty International kot skrb vzbujajoče izpostavlja smrtne kazni za prestopke, povezane z mamili. Takšne smrtne kazni je lani dosojalo ali izvajalo 15 držav. Usmrtitve zaradi mamil so bile zaznane na Kitajskem, v Iranu, Singapurju in Savdski Arabiji. V savdski kraljevini so lani obglavljanja zaradi mamil v primerjavi z letom prej narasla s 16 na 40 odstotkov vseh usmrtitev.

B. V.