Po Trumpovi grožnji v Venezueli vojaške vaje

ZDA so sprejele nove sankcije proti Venezueli

27. avgust 2017 ob 14:53

Caracas - MMC RTV SLO, STA

V Venezueli potekajo vojaške vaje, v katerih sodeluje skoraj milijon vojakov, pripadnikov milic in civilistov. Šlo naj bi za odgovor na grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Začetek vaj sta v soboto naznanila predsednik Nicolás Maduro in obrambni minister Vladimir Padrino López. Vaje pod imenom Bolivarska suverenost 2017, na katerih sodeluje 200.000 vojakov ter 700.000 pripadnikov milic, rezervistov in civilistov, naj bi potekale tudi v nedeljo. Na obali je videti tudi tanke, zračni prostor preletavajo vojaška letala, videti pa je tudi pripadnike elitnih enot, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Narod in venezuelska vojska poskrbita za zaščito ozemlja in suverenosti," je ob tem na Twitterju zapisal Maduro. Venezuelske oblasti naj bi se tako odzvale na Trumpovo izjavo, ki je nedavno dejal, da so glede Venezuele vse možnosti na mizi, ni pa izključil niti možnosti vojaškega posredovanja. V Caracasu so takrat izjavo kritizirali in jo označili za "noro" in "nepremišljeno".

Tam je bila v soboto vojaška parada, podporniki vlade, oblečeni v rdeče, pa so na "protiimperialističnem maršu" preizkušali orožje in vojaške tehnike.

ZDA z novimi sankcijami proti Venezueli

Washington je medtem v petek uvedel nove finančne ukrepe proti venezuelskim oblastem, v skladu s katerimi je prepovedal trgovanje z novimi državnimi obveznicami in delnicami venezuelskega državnega naftnega podjetja PDVSA. Caracas je sankcije označil za agresijo proti venezuelskemu ljudstvu. Pred tem so ZDA sprejele finančne ukrepe že proti venezuelskemu predsedniku.

B. V.