Koloradsko mesto izglasovalo prepoved polavtomatskega orožja

Zagovorniki orožja napovedujejo pritožbo

18. maj 2018 ob 09:46

Boulder - MMC RTV SLO

Mesto Boulder v Koloradu je kot prvo večje v ZDA izglasovalo popolno prepoved polavtomatskih pušk, orožja, največkrat uporabljenega v množičnih strelskih pokolih po državi.

S polavtomatskim orožjem so oboroženi vojaki po vsem svetu, v ZDA pa zakonodaja omogoča skoraj vsakemu odraslemu državljanu nakup tovrstne puške.

Mestni svet Boulderja, tradicionalno liberalnega univerzitetnega mesta ob vznožju Skalnega gorovja, je v torek prepoved soglasno izglasoval, zagovorniki pravice do nošnje orožja z vsemogočno Nacionalno orožarsko zvezo na čelu (NRA) pa so že napovedali, da bodo prepoved izpodbijali na sodišču in mesto tožili, saj da krši koloradsko in ameriško zakonodajo.

Konec tedna so se na ulicah v znak nasprotovanja zakonu že zbrali s puškami oboroženi protestniki.



Prepoved "bump stocka"

Do izglasovanja prelomne prepovedi prihaja tri mesece po strelskem pohodu na srednji šoli v Parklandu na Floridi, v katerem je bilo ubitih 17 ljudi. Eden hujših napadov v zadnjem času je spet sprožil nacionalno razpravo o nadzoru nad orožjem, a kakih konkretnih ukrepov ni bilo.

Po streljanju v Parklandu je ameriški predsednik Donald Trump sicer pravosodnemu ministrstvu predlagal prepoved prodaje t. i. "bump stocka", naprave, ki polavtomatskim puškam po predelavi omogoča streljanje kot z avtomatsko.

Mestni svet v Boulderju je v sklopu svoje prepovedi prepovedal tudi omenjeno napravo, o kateri se je začelo bolj kritično pogovarjati po lanskem pokolu v Las Vegasu, v katerem je bilo ubitih 58 ljudi, več kot 850 pa jih je bilo ranjenih.

Večji ukrepi po streljanju v Parklandu

Zakon omenjene puške označuje za "polavtomatsko orožje, oblikovano z vojaškimi atributi, ki omogočajo hitro streljanje za naglo in učinkovito pobijanje ljudi". Vsebuje pa zakon posebno klavzulo, ki prebivalcem Boulderja, ki imajo trenutno v lasti omenjeno orožje, omogoča, da ga tudi po 15. juniju obdržijo.

Bodo pa morali lastniki puško prijaviti lokalni policiji. Klavzula ne zajema tudi bump stocka in podobnih naprav, ki omogočajo hitro streljanje, in jih bodo morali lastniki predati.

Oblasti sicer priznavajo, da bo nov zakon težko uveljavljati, vseeno pa so mestni svetniki sprejetje zakona pozdravili, saj da potrjuje vrednote mesta Boulder in njihovo predanost po končanju nasilja s strelskim orožjem. "Upam, da bomo videli še več prepovedi tudi na zvezni in morda celo na državni ravni, da na neki točki tovrstno orožje sploh ne bo več na voljo," je pred glasovanjem povedal mestni svetnik Aaron Brockett.

Boulder ni prvo mesto v ZDA, ki je v zadnjih mesecih sprejelo določene omejitve glede orožja. Aprila je čikaško predmestje Deerfield izglasovalo prepoved polavtomatskega orožja in globo do tisoč dolarjev dnevno za vse lastnike.

K. S.