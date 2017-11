Kriza na otoku Manus: Papuanska policija vdrla v azilni center

Avstralci beguncem in prosilcem za azil ponudili tri možnosti

23. november 2017 ob 07:55

Canberra - MMC RTV SLO, Reuters

Kriza v azilnem centru na otoku Manus, kjer kljub zaprtju vztrajajo prosilci za azil, se zaostruje. Papuanska policija je vdrla v prostore in od beguncev zahtevala, da objekte zapustijo.

Okoli 450 moških v azilnem centru, ki leži na ozemlju Papue Nove Gvineje, a z njim upravlja Avstralija, od 31. oktobra vztraja v prostorih centra, čeprav ga je Avstralija zaprla. Prosilci za azil centra ne želijo zapustiti, saj trdijo, da se bojijo za svojo varnost. Papuanska policija jim je dala eno uro, da center zapustijo, a je njihov ukaz upoštevalo le 35 ljudi. Enega človeka so aretirali.

Samo ne na ozemlje Avstralije

Avstralija že vrsto let vodi sporno politiko, po kateri sistematično zavrača begunce in prosilce za azil, ki skušajo z ladjami doseči njeno obalo. Namesto tega jih v skladu z meddržavnimi sporazumi pošilja na otok Manus, ki pripada Papui Novi Gvineji, a je pod avstralsko upravo, in na otoček Nauru. Čeprav je ta priseljenska politika, imenovana Suverene meje, na udaru hudih kritik tako doma kot v mednarodni skupnosti, kritični so tudi Združeni narodi, Avstralija vztraja, da se v državi ne bo naselil niti en begunec, zaprt na Manusu ali Nauruju.

Canberra je 31. oktobra sporočila, da azilni center zapira, potem ko je sodišče v Papui Novi Gvineji razsodilo, da je ta postavljen nezakonito. Takrat se je okoli 600 tam nastanjenih moških - večina ima status begunca - zabarikadiralo v stavbe znotraj centra. Avstralija je v azilnem centru zaprla tekočo vodo in stranišča ter izklopila elektriko, tako da Združeni narodi opozarjajo, da bi se lahko zgodila humanitarna kriza. Prosilci za azil so pred dnevi v zemljo skopali luknjo, da so prišli do izvira vode.

"To je pritisk na Avstralijo"

Avstralski premier Malcolm Turnbull je izjavil, da "nihče ne bo izvajal pritiska na Avstralijo", da mora begunce z otoka Manus sprejeti. Dodal je, da bi ta poteza spodbudila tihotapljenje ljudi in pripeljala do mnogih nesreč na morju. Beguncem so ponudili več možnosti - stalno bivališče v kakšnem drugem kraju na ozemlju Papue Nove Gvineje, prošnjo za bivanje v Kambodži ali prošnjo za premestitev na Nauru. Le malo se je odločilo za eno izmed teh možnosti.

Zavrnili prošnjo Nove Zelandije

Nova Zelandija je pred nekaj tedni ponudila Avstraliji, da je pripravljena na svoje ozemlje sprejeti 150 prosilcev za azil in beguncev z Manusa, a je Turnbull ponudbo zavrnil. Avstralija je namreč lani sklenila dogovor z Washingtonom, da bo 1.250 "svojih" prosilcev za azil poslala v ZDA, Američani pa naj bi v deželo "tam spodaj" poslali prebežnike iz držav Srednje Amerike.

Azilni center na otoku Manus je Avstralija odprla leta 2001, vmes je bil štiri leta zaprt. Canberra je leta 2013 Papui Novi Gvineji dala 300 milijonov evrov pomoči v zameno za to, da ohrani center na svojem ozemlju. A vrhovno sodišče Papue Nove Gvineje je aprila leta 2016 odločilo, da je center nezakonit, ker krši pravico do osebne svobode, ki je zapisana v ustavi države.

A. P. J.