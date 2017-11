"Krokodil" Mnangagwa zamenjal Mugabeja na čelu Zimbabveja

Mugabe prostovoljno odstopil

24. november 2017 ob 11:59

Harare - MMC RTV SLO, Reuters

Emmerson Mnangagwa je na stadionu v Harareju, kjer se je zbralo več tisoč ljudi, prisegel kot novi predsednik Zimbabveja.

75-letnega Mnangagwo je vladajoča stranka ZANU-PF nominirala za predsedniški položaj, potem ko se je dolgoletni predsednik Robert Mugabe odločil za odstop po posredovanju vojske prejšnji teden.

Nekdanji vodja varnostnih služb je ob prisegi obljubil, da bo spoštoval ustavo in pravice vseh 16 milijonov prebivalcev te južnoafriške države.

Čeprav se Zimbabvejci veselijo odhoda 93-letnega Mugabeja, ki je bil na čelu Zimbabveja kar 37 let vse od osamosvojitve izpod kolonialnega rasističnega režima leta 1980, pa so mnogi vseeno v negotovosti, kaj bo prinesla vladavina Mnangagwe, ki je bil dolgo let eden izmed najtesnejših sodelavcev Mugabeja.

Še vedno ostaja sporna vloga Mnangagwe pri pokolu Gukurahundi v pokrajini Matabeleland leta 1983, ko je bilo med zatiranjem nasprotnikov Mugabeja ubitih okoli 20.000 ljudi.

Mnangagwa je vseskozi zanikal kakršno koli odgovornost za pokol, čeprav je bil takrat minister za državno varnost. Zaradi svoje neizprosnosti si je sicer med rojaki pridobil naziv "krokodil".

"Ljudje so spregovorili. Glas ljudi je glas Boga," je dejal tisočim privržencem v sredo na sedežu ZANU-PF v prestolnici.

Od pobega do predsednika

Dogodki v zadnjem mesecu so se odvili nepričakovano hitro, saj je bil Mnangagwa še v začetku novembra podpredsednik, a ga je Mugabe odstavil, s čimer naj bi skušal pripraviti za naslednico svojo ženo Grace, ki v zadnjem času ni skrivala, da si želi predsedniškega položaja.

Mnangawa se je po odstavitvi zatekel v sosednjo Južno Afriko, saj so mu po njegovih besedah stregli po življenju. Takrat je zadeve v svoje roke vzela vojska in se odločila za posredovanje, po katerem je Mugabe pristal v hišnem priporu.

Kot ocenjujejo poznavalci, so se vplivni posamezniki zbali za svoje položaje, če bi Grace Mugabe postala predsednica, saj bi tako lahko ostali brez vpliva, ki so si ga dolga leta kupovali z zvestobo Mugabeju.

Po nekaj dneh negotovosti in pritiskov je sprva kljubovalni Mugabe le popustil in v torek o svojem prostovoljnem odstopu obvestil parlament, ki je prav takrat začel postopek za njegovo odstavitev.

Mnangagwa je v četrtek sporočil, da se je pogovarjal z Mugabejem in njemu ter njegovi družini zagotovil varnost v Zimbabveju. Zdaj že nekdanji predsednik lahko računa tudi na pokojnino in potovanja v tujino, kamor se v zadnjih letih pogosto odpravi na zdravljenja.

G. V.