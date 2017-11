Zimbabve: Vladajoča stranka za Mugabejevega naslednika napoveduje Mnangagwo

Veselje v Zimbabveju

93-letni zimbabvejski predsednik Robert Mugabe je po 37 letih vodenja države vendarle odstopil. V prestolnici Harare je ulice preplavila množica navdušenih ljudi.

Nekdanji podpredsednik Emmerson Mnangagwa naj bi v naslednjih 48 urah prisegel kot novi predsednik Zimbabveja in zapolnil predsedniško mesto do volitev septembra 2018, so sporočili iz vladajoče stranke ZANU-PF.

V skladu z ustavo bi sicer v primeru odstopa predsedniški položaj moral prevzeti podpredsednik. Po odstavitvi Mnangagwe je ta položaj prevzel Phelekezela Mphoko, naklonjen ženi dozdajšnjega predsednika Grace Mugabe. Dolgoletni predsednik je v odstopnem pismu sporočil, da je njegova odločitev prostovoljna, saj želi omogočiti miren prenos oblasti.

V prestolnici Harare je ulice preplavilo več tisoč ljudi, ki med plesom in petjem slavijo odstop Mugabeja ter nosijo plakate vojaškega voditelja Constantina Chiwenge in odstavljenega podpredsednika Mnangagwe. Slavje je doseglo tudi prestolnico Južne Afrike Johannesburg. Harare so medtem začeli zapuščati tanki, ki jih je vojska v prestolnico pripeljala ob izvedbi udara.

Stranka ZANU-PF predlagala odstavitev

Zimbabvejski parlament je tekom dneva že začel sejo o predlogu za sprožitev postopka odstavitve predsednika, a je Mugabe kmalu po začetku seje podal svoj odstop. Vladajoča stranka ZANU-PF, med ustanovitelji katere je tudi Mugabe, je pred odstopom v parlamentu predlagala začetek postopka za Mugabejevo odstavitev. Odločitev o sprožitvi postopka so sprejeli, potem ko Mugabe ni upošteval ultimata stranke, ki je od njega zahtevala, da do ponedeljka opoldne odstopi.

Večina ministrov je predtem bojkotirala današnjo sejo vlade, ki jo je sklical Mugabe. Seje se je udeležilo le pet ministrov in državni tožilec, preostalih 17 se je udeležilo srečanja o načrtu odstavitve 93-letnega voditelja.

Mnangagwa novi vodja stranke ZANU-PF

Že v nedeljo je ZANU-PF za predsednika stranke imenoval odstavljenega zimbabvejskega podpredsednika Mnangagwo, ki je Mugabeju svetoval, naj posluša klic ljudi in odstopi.

Mnangagwa je pobegnil v Južno Afriko pred dvema tednoma, ko naj bi od svojih osebnih stražarjev izvedel, da ga nameravajo ubiti. Le nekaj dni pred tem ga je namreč Mugabe odstavil s položaja podpredsednika, v čemer so številni videli tlakovanje poti do predsedniškega položaja za Mugabejevo ženo Grace, ki je izjemno nepriljubljena med prebivalci.

Odstavitev Mnangagwe je spodbudila vojsko k posredovanju in Mugabe se je znašel v hišnem priporu.

"Zimbabvejsko ljudstvo je soglasno. Predsednika Mugabeja pozivam, naj upošteva to budnico in odstopi, da bo šla država lahko naprej," je z neznane lokacije v sporočilu za javnost zapisal 71-letni Mnangagwa, ki je povedal, da je v stikih z Mugabejem, vendar je zavrnil njegov poziv, naj se vrne v domovino na pogovore o trenutnih političnih razmerah v državi.

Mnangagwa je napovedal, da se bo v domovino vrnil šele, ko bo prepričan, da je poskrbljeno za njegovo osebno varnost. Kot je še povedal odstavljeni predsednik, se želi pridružiti vsem Zimbabvejcem v novi dobi, v kateri bodo znova na noge postavili gospodarstvo v dobrobit vseh.

Krokodil s krvavimi rokami

Mnangagwa je bil desetletja med najtesnejšimi sodelavci Roberta Mugabeja in skupaj sta se borila v vojni za osvoboditev izpod rasističnega režima. Po osvoboditvi in razglasitvi neodvisnosti Zimbabveja leta 1980 je Mnangagwa zasedal številne visoke položaje in bil del ožjega kroga ljudi okoli Mugabeja.

Zaradi njegovega značaja se ga je prijel vzdevek "krokodil". Med drugim naj bi bil odgovoren za pokol okoli 20.000 ljudi v pokrajini Matabeleland, ki je bila trdnjava opozicije proti Mugabeju.

Tudi pozneje je Mnangagwa zvesto služil predsedniku in mu po predsedniških volitvah leta 2008, ko je v prvem krogu Mugabe izgubil proti dolgoletnemu tekmecu Morganu Tsvangiraju, pomagal pri organizaciji napadov na opozicijo in njene privržence. V kampanji nasilja je bilo takrat ubitih na stotine ljudi, na tisoče pa je bilo pregnanih z domov. Tsvangirai se je zato umaknil v drugem krogu in Mugabe je bil ponovno izvoljen za predsednika.

Mnangagwa ni nikoli komentiral teh obtožb, a poznavalci pravijo, da je bil prav on ključen člen med vojsko, obveščevalnimi službami in vladajočim ZANU-PF.

Od matere naroda do nekulturne Grace

O Mnangagwi se je že dolgo govorilo, da bo na položaju predsednika nasledil 93-letnega Mugabeja, ki je najstarejši voditelj države v Afriki. A na položaj predsednika se je želela zavihteti tudi Grace Mugabe, ki je v zadnjih dveh letih hitro napredovala v hierarhiji vladajoče stranke, in prav ona naj bi bila kriva, da se je Mugabe odločil odstaviti Mnangagwo.

Vendar pa v boju za nasledstvo ni računala na ogromno podporo, ki jo ima odstavljeni podpredsednik v vojski in varnostnem aparatu, v katerem se pomembni posamezniki niso bili pripravljeni odreči vplivu in bogastvu, do katerega so se dokopali po letih zvestobe Mugabeju v zameno za lastno korist.

Gucci Grace, kot je bila znana med rojaki zaradi svojega razsipništva, je bila na čelu ženske lige ZANU-PF in frakcije G40, ki naj bi predstavljala mlajšo generacijo zimbabvejskih politikov. Če jo je državni dnevnik Heralda še avgusta označeval za "mater naroda", je zdaj jasno, da je njene politične kariere in ambicij konec, na kar kažejo tudi zadnje naslovnice v časopisih, kjer jo že označujejo za nekulturno.

