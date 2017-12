Slovenska manjšina ne pričakuje sprememb v politiki avstrijske vlade

Odprti vprašanji ostajata izobraževanje in finančna podpora za manjšine

17. december 2017 ob 13:51

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Predstavniki slovenske manjšine v Avstriji od nove avstrijske vlade, ki se je predstavila v soboto, ne pričakujejo bistvenih sprememb glede ravnanja z manjšinami. Manjšinske organizacije v prvi vrsti pričakujejo, da bo nova vlada povečala finančno podporo za manjšine.

"Na dunajskem nivoju ne pričakujem kakšnih spektakularnih preobratov v manjšinski zaščiti. Mislim, da je kancler Sebastian Kurz dokaj pragmatičen in bo na tem ali kakšnem drugem področju mogoče najti nove rešitve," je povedal predsednik Zveze slovenskih organizacij na Koroškem (ZSO) Marjan Sturm. Dodal je, da ta vlada pomeni premik v desno, vendar pa bo to s prisego, napovedano za ponedeljek, postala legitimna vlada, s katero bo treba voditi konstruktiven dialog in reševati odprta vprašanja.

Med temi je izpostavil vprašanji izobraževanja in financiranja tiskanih medijev. Od nove vlade pričakujejo tudi, da bo "po 20 letih končno povečala finančno podporo za manjšine". Podobnega mnenja glede odprtih vprašanj pa je tudi predsednica Kulturnega društva Člen 7 za avstrijsko Štajersko - Pavlova hiša Susanne Weitlaner, ki pa "trenutno dvomi, da se bo tu kaj spremenilo".

Finančna podpora že 20 let nespremenjena

Tudi predsednik Skupnosti koroških Slovencev Bernard Sadovnik je izpostavil težavo financiranja manjšin. Zavzel se je za povišanje sredstev za pospeševanje delovanja manjšin za 100 odstotkov. "Že več kot 20 let te podpore s strani Avstrije niso bile povišane in so naše strukture v prvi vrsti odvisne od podpore Slovenije. To ni sprejemljivo, ker smo avstrijski državljani in je v prvi vrsti Avstrija dolžna, da nas tudi financira," je poudaril. Tako kot druga dva predstavnika slovenske manjšine v Avstriji je opozoril na problem financiranja manjšinskih tednikov, mesečnikov in drugih publikacij.

Glede pričakovanj od nove zunanje ministrice Karin Kneissl je dejal, da si želi, da bi se bolj zavzela za krepitev celotnega jugovzhodnega prostora, predvsem kar se tiče držav nekdanje Jugoslavije. "Pričakoval bi, da bo šla Avstrija v močno ofenzivo za članstvo vseh teh držav v EU," je poudaril. Od 52-letne nestrankarske publicistke in strokovnjakinje za Bližnji vzhod pričakuje še, da se bodo slovensko-avstrijski odnosi še naprej krepili in da bodo dobrososedski odnosi v ospredju pri vseh odprtih vprašanjih.

Brez pričakovanj do nove ministrice

Sturm medtem od Kneisslove ne pričakuje bistvenih sprememb v avstrijski zunanji politiki. "Morda se bodo nekoliko bolj angažirali za nemško govoreče manjšine v soseščini," je povedal. Weitlanerjeva pa je dejala, da je treba počakati in videti, kako bo ravnala na novem položaju.

Avstrijska ljudska stranka (ÖVP) in svobodnjaki (FPÖ) so v soboto predstavili vladno ekipo in program za petletni mandat vlade. V novi vladi bo obrambno, zunanje in notranje ministrstvo v rokah svobodnjakov, ÖVP bo pristojna za pravosodje, finance in gospodarstvo.

L. L.