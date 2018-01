Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Lactalis se je znašel v velikih težavah zaradi nedoslednega odpoklica mleka v prahu. Foto: EPA Prvi mož podjetja s sedežem v Lavalu je bil deležen ostrih kritik zaradi molka. Foto: Reuters Sorodne novice "Na vsakih 7.000 jajc naj bi imelo eno jajce salmonelo" Dodaj v

Lactalis odpoklical mleko v prahu v 83 državah, Slovenije ni med njimi

Samo v Franciji nekaj manj kot 40 primerov salmonele

14. januar 2018 ob 19:39

Pariz - MMC RTV SLO, STA, Reuters, Radio Slovenija

Francoski mlekarski gigant Lactalis je zaradi suma salmonele odpoklical 12 milijonov škatel otroškega mleka v prahu v 83 državah in napovedal izplačilo odškodnin. Oblasti preiskujejo, kdo je odgovoren za nastalo situacijo, saj so se zapleti pojavili pri izločanju odpoklicanih izdelkov.

V nekaterih trgovskih središčih po Franciji so namreč prodajali izdelke, ki so bili že odpoklicani. Kot je za časnik Journal du Dimanche dejal direktor Lactalisa Emmanuel Besnier, zdaj ne bo treba več iskati okuženih izdelkov. "Vedo, da morajo vse umakniti s polic." Ob tem je povedal, da bo podjetje izplačalo odškodnino "vsaki družini, ki je utrpela škodo."

Pojav salmonele v tovarni v Craonu so za javnost potrdili na začetku decembra, potem ko je notranji nadzor že avgusta in novembra potrdil salmonelo. Podjetje je odredilo umik vseh izdelkov, ki so bili proizvedeni v njegovi tovarni v Craonu, ne glede na datum proizvodnje. Omenjena tovarna bo najverjetneje zaprta še več mesecev, podjetje pa je napovedalo tesno sodelovanje v preiskavi.

V Franciji so po zadnjih podatkih (z dne 12. januarja) v zadnjih nekaj mesecih ugotovili 37 okužb s salmonelo pri otrocih, mlajših od šest let, še o enem primeru poročajo iz Španije, en primer v Grčiji pa še preiskujejo. Prizadete družine so napovedale tožbo giganta, ki je lani imel 17 milijard evrov prihodkov iz prodaje in ki v okoli 40 državah zaposluje 18.900 ljudi.

"Plačilo odškodnine je dobro, toda denar ne more kupiti vsega," je bil oster tiskovni predstavnik francoske vlade Benjamin Griveaux. Preplah v Franciji se je okrepil pretekli teden, ko so največji francoski trgovci, med njimi Carrefour, Auchan in Leclerc, priznali, da je sporno mleko še vedno na njihovih policah, čeprav je bilo odpoklicano že decembra. "Naloga preiskave je, da ugotovimo, kje so šle stvari narobe in kdo je za to odgovoren," je dejal Griveux.

"Ni lahko ugotoviti, koliko izdelkov je treba vrniti, ker ne vemo, koliko so jih že uporabili," je v pogovoru za časopis dejal Besnier, na katerega se je zaradi dozdajšnjega medijskega molka v preteklih dneh usul plaz kritik. Kot poroča Reuters, je Besnier, član ene najbogatejših francoskih družin, znan po tem, da ne mara medijskih žarometov, njegovi zaposleni pa so mu nadeli vzdevek "nevidni mož". Kot je dejal v danes objavljenem intervjuju, enem zelo redkih, je njegov posel diskreten. "V tej regiji vlada razmišljanje 'najprej delaj, potem govori'."

Ljubljanske mlekarne: Spornega izdelka ni na slovenskih policah

Kot je za Radio Slovenija poročal Luka Robida, so v Ljubljanskih mlekarnah, ki so v solastništvu Lactalisa, dejali, da tega proizvoda ne distribuirajo na slovenski trg. Glavna inšpektorica na upravi za varno hrano Andreja Bizjak je pojasnila, da so bili prek sistema hitrega obveščanja za živila in krmo že decembra, in to dvakrat, opozorjeni, da so slovenski distributerji prejeli določeno pošiljko potencialno nevarne otroške hrane, zato je zadevo prevzel zdravstveni inšpektorat.

K. T.