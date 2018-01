Lavrov ZDA posvaril pred izstopom iz iranskega jedrskega sporazuma

15. januar 2018 ob 15:33

Moskva - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je na letni novinarski konferenci ZDA obtožil, da postavljajo ultimate in "ne želijo priznati stvarnosti nastajajočega večpolarnega sveta", in jih posvaril pred izstopom iz jedrskega sporazuma z Iranom.



"Žal želijo naši ameriški kolegi in njihovi zavezniki vse opraviti sami na podlagi postavljanja ultimatov in ne želijo poslušati stališč drugih središč svetovne politike," je odgovoril na vprašanje o stališču ameriškega predsednika Donalda Trumpa do iranskega jedrskega sporazuma.

"V bistvu ne želijo priznati stvarnosti nastajajočega večpolarnega sveta," je dejal in dodal, da zadnje Trumpove izjave ne prinašajo "optimizma ali stabilnosti".

Propad iranskega jedrskega bi pogubno vplival na dialog s Severno Korejo, meni Lavrov. "Če je sporazum odpravljen in se od Irana zahteva: spoštujte obveznosti, sicer bomo znova uvedli sankcije, se postavite na mesto Severne Koreje," je dejal ruski zunanji minister in dodal, da bi mednarodna skupnost morala jedrske programe obeh držav obravnavati na enak način.

Trump je v petek še zadnjič potrdil veljavnost leta 2015 sprejetega jedrskega sporazuma med Iranom in svetovnimi silami. Na ta način ni znova uvedel sankcij, ki so bile po uvedbi sporazumu odpravljene. Uvedel pa je z jedrskim sporazumom nepovezane sankcije proti 14 posameznikom in ustanovam Irana.

Podpisnice sporazuma proti spremembam

Iz Bele hiše se je neuradno izvedelo, da Trump iranskega sporazuma ne bo več potrjeval, dokler ga kongres in evropski zavezniki ne izboljšajo. Zanimanja za spreminjanje sporazuma pri drugih podpisnicah - Rusiji, Kitajski, Veliki Britaniji, Franciji, Nemčiji in Evropski uniji - sicer ni. Tudi Teheran nasprotuje spreminjanju sporazuma.

"Ne bomo podprli sprememb v iranskem jedrskem sporazumu, ki si jih želijo uvesti ZDA, saj bi vključili zadeve, ki so za Iran popolnoma nesprejemljive," je ob tem povedal Lavrov.

Dvom o protiraketnem sistemu na Japonskem

Vodja ruske diplomacije je opozoril še, da bi bil ameriški protiraketni obrambni sistem Aegis, ki ga je Japonska kupila od ZDA, lahko uporabljen tudi za napade. "Po naših podatkih je sistem zasnovan na univerzalnih raketometih, ki lahko izstreljujejo tudi napadne rakete," je po poročanju RT-ja dejal Lavrov.

Japonska je zaradi naraščajoče grožnje pred severnokorejskimi raketnimi testiranji od ZDA kupila protiraketni sistem Aegis. Ta naj bi začel delovati leta 2023. Rusija dvomi o trditvah, da ZDA niso vključene v nadzorovanje sistema, kar bi poslabšalo odnose med Moskvo in Tokiem.

Lavrov: Trump krepi napetosti, a odločnejši od Obame

Lanske grožnje iz Washingtona so "resno okrepile napetosti" v različnih delih sveta, je še dejal Lavrov in Washington obtožil, da ne prispeva k rešitvi sirskega konflikta. Dejanja trenutne ameriške administracije so sicer kljub Trumpovim stališčem med predsedniško kampanjo v nekaterih primerih "odločnejša" od dejanj administracije Baracka Obame, je sklenil Lavrov.

J. R.