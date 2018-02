Macron: Če v Siriji dokažejo kemično orožje, jo bomo napadli

"Naša prioriteta je boj proti teroristom"

14. februar 2018 ob 07:52

Pariz - MMC RTV SLO

Francoski predsednik Emmanuel Macron je zagrozil z napadom na Sirijo, če se bo izkazalo, da je sirska vlada proti civilistom uporabila kemično orožje.

"Napadli bomo kraj, s katerega so izvedli napade, ali prostore, v katerih napadalci delujejo," je izjavil Macron, a dodal, da francoske obveščevalne službe do zdaj niso našle nobenih dokazov o uporabi prepovedanega kemičnega orožja v Siriji. "Takoj, ko bo ta dokaz nedvoumen, bomo storili, kar sem rekel. Naša prioriteta je boj proti teroristom."

V zadnjem času se je pojavilo več poročil s trditvami, da se je na začetku januarja letos v Siriji zgodil napad s kemičnim orožjem. Sirska opozicija je zatrdila, da je vladni helikopter odvrgel bombo na mesto Sarakeb, ki je pod nadzorom upornikov. Zaradi težav z dihanjem je pomoč v bolnišnici poiskalo devet ljudi.

Uradni Damask uporabo kemičnega orožja ves čas ostro zanika. Dodali so, da njihova tarča nikoli niso civilisti.

Kemično orožje "rdeči alarm"

Lani je Macron v pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom izjavil, da bi bila uporaba kemičnega orožja v Siriji "rdeči alarm", ki bi povzročil "takojšen odgovor Francije", piše BBC. V petek sta se voditelja znova pogovarjala po telefonu. Francoski predsednik je ruskemu kolegu "izrazil zaskrbljenost zaradi znakov o domnevni uporabi klorina" proti civilistom.

Potem ko je bil v bližini Damaska leta 2013 izveden napad s kemičnim orožjem, so se ZDA in Rusija dogovorile s Sirijo, da v enem letu odstrani in uniči vse tovrstno orožje. A Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW) je tudi po tem roku še naprej zaznavala uporabo strupenih kemikalij v državi. Aprila lani je v napadu na uporniško mesto Kan Šejkun več sto ljudi poročalo o simptomih, ki so podobni napadu z živčnim plinom. Umrlo je več kot 80 ljudi.

