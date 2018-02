ZN preiskuje poročila o novi uporabi kemičnega orožja v Siriji

Združeni narodi preiskujejo poročila, da je bilo na sirskih območjih pod nadzorom upornikov uporabljeno kemično orožje. Dozdajšnji napori ZN-a sicer niso preprečili uporabe te vrste orožja v Siriji.

ZN-ova komisija za preiskave stanja človekovih pravic v Siriji je v torek sporočila, da je prejela "številna poročila, da so bile v mestu Sarakeb v Idlibu in Dumi v vzhodni Guti uporabljene bombe, ki so domnevno vsebovale klor za vojaške namene".

Preiskave poteka nekaj dni po tem, ko sta se veleposlanika ZDA in Rusije pri ZN-u spopadla, ker je Rusija blokirala izjavo Varnostnega sveta, ki bi obsodila domnevne napade s klorom v zadnjih dneh, poroča Al Džazira.

Zdravnik, ki dela za Združenje organizacij za zdravstveno oskrbo in pomoč, dobrodelno organizacijo, ki podpira bolnišnice na sirskih območjih pod nadzorom upornikov, trdi, da sta bila na Sarakeb s helikopterja, ki je vzletel z bližnjega vladnega oporišča, odvržena soda bombi, žrtve napada pa naj bi smrdele po kloru in imele težave z dihanjem.

Od začetka leta naj bi se kemično orožje uporabilo še v dveh drugih napadih, obeh v uporniški vzhodni Guti ob Damasku. Območje vzhodne Gute je več let pod vladno blokado.

Nezaupanje v preiskave ZN-a

Vodja Zdravstvenega centra Sarmin v pokrajini Idlib dr. Mohamed Tanari je dejal, da prejšnje preiskave ZN-a glede navedb o kemičnih napadih niso prinesle izboljšav. "ZN ni bil zmožen proizvesti ničesar razen poročil. Tudi ko je ugotovil, da je sirski režim kriv za več kemičnih napadov, ZN ni zmogel storiti ničesar," je dejal za Al Džaziro. Tanari je dejal, da Rusija vse razprave v Varnostnem svetu na to temo blokira. Zaradi ruske pravice do veta tudi ne pričakujejo nobenega napredka, je še dodal Tanari.

Od začetka vojne v Siriji marca leta 2011 je Rusija z vetom preprečila 10 resolucij Varnostnega sveta, nazadnje novembra 2017.

Varnostni svet je leta 2015 sicer soglasno glasoval za ustanovitev misije pod vodstvom ZN-a in Organizacije za prepoved kemičnega orožja za preiskavo odgovornosti za kemične napade v Siriji. T. i. Skupni preiskovalni mehanizem je ugotovil, da so sirske vladne sile izvedle tri napade s klorom v letih 2014 in 2015. Lani novembra je Rusija z vetom preprečila podaljšanje mandata tej misiji.

Sirska vlada vztrajno zanika vpletenost v kemične napade, češ da takšnega orožja nima več po dogovoru iz leta 2013, v katerem se je zavezala, da bo predala ves svoj kemični arzenal.

Ločeno preiskovalno telo, Neodvisna mednarodna preiskovalna komisija ZN-a, je sicer ugotovilo, da je bilo v Siriji med marcem 2013 in marcem 2017 25 dokumentiranih incidentov z uporabo kemičnega orožja, pri čemer jih je 20 izvedla vlada, in to predvsem proti civilistom.

Sirska vojska: Nov izraelski napad

Sirska vojska medtem sporoča, da je izraelska vojska v sredo napadla vladne cilje blizu Damaska, poroča izraelski časnik Haaretz. Sirski državni mediji so poročali o "novi izraelski agresiji" in da se je na napad odzvala sirska protizračna zaščita. Vojska je sporočila, da so izraelska letala priletela iz libanonskega zračnega prostora.

Cilj napada naj bi bil "raziskovalni center" v mestu Džamraja, severno od Damaska. Slišale naj bi se tri eksplozije. Ne gre za prva poročila o izraelskih napadih na to "znanstveno vojaško poslopje". Zahodne obveščevalne službe menijo, da gre za kompleks, kjer režim proizvaja rakete in domnevno tudi nekonvencionalno orožje, še poroča Haaretz.

