"Macronova napoved – februarja dokončen poraz IS-ja"

Pod Macronom stališča Pariza bolj pragmatična

18. december 2017 ob 11:24

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Francoski predsednik Emmanuel Macron je prepričan, da bo samooklicana Islamska država v Siriji dokončno vojaško poražena "nekje med sredino in koncem" februarja.

V sosednjem Iraku so veliko zmago nad skrajno skupino sicer razglasili pred dobrim tednom. Macron je v nedeljskem pogovoru za televizijo France 2 spregovoril o sirskem predsedniku Bašarju Al Asadu in ga označil za "sovražnika sirskega naroda", hkrati pa je vztrajal, da je dialog z njim in njegovimi predstavniki nujen.

Macron kljub propadu najnovejšega kroga mirovnih pogovorov o sirskem vprašanju pod okriljem Združenih narodov v Ženevi prejšnji teden upa, se bo na začetku novega leta mirovni proces vendarle začel. Po njegovih besedah se Francija prizadeva za mirovne pogovore, na katerih bi sodelovale vse strani, ki so vpletene v zdaj že šestletno vojno v Siriji. Dodaja, da je bistvena tudi Asadova navzočnost.

Francija je vodilna podpornica sirske opozicije, a pod Macronovo taktirko je v mirovnih prizadevanjih zavzela bolj pragmatična stališča in ne vztraja več, da je Asadov odhod pogoj za mirovna pogajanja. Asadovo vlado podpirata predvsem Rusija in Iran. Ruski predsednik Vladimir Putin je prejšnji teden napovedal bistveno zmanjšanje ruskih sil, ki se bojujejo v Siriji, saj da je njihova misija v glavnem izpolnjena.

Do zdaj je v sirski vojni umrlo skoraj pol milijona ljudi, več kot 12 milijonov Sircev pa je bilo razseljenih, poroča Al Džazira. Združeni narodi ocenjujejo, da bo obnova uničene države stala okoli 250 milijard dolarjev.

