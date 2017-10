Madrid bo v soboto začel postopek za odvzem avtonomije Kataloniji

O katalonskem vprašanju bodo razpravljali tudi voditelji EU-ja

19. oktober 2017 ob 07:25,

zadnji poseg: 19. oktober 2017 ob 12:03

Madrid/Barcelona - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Španska vlada bo v soboto sprožila 155. člen ustave, ki omogoča odvzem politične avtonomije Kataloniji, je v odgovor na Puigdemontovo današnje pismo sporočil Madrid.

Vlada v Madridu je potrdila prejem Puigdemontovega pisma, v katerem je katalonski voditelj dejal, da bi, če ne bo prišlo do pogovorov z Madridom, katalonski parlament lahko glasoval o formalni razglasitvi neodvisnosti. O tem, ali je prejšnji teden razglasil neodvisnost ali ne, se znova ni izjasnil. Madrid je po lastnih besedah iz pisma razbral negativen odgovor Puigdemonta na svoje zahteve. V odgovor je španska vlada sporočila, da bo "nadaljevala s postopki v skladu s 155. členom španske ustave za ponovno vzpostavitev zakonitosti v samovladi Katalonije".

Vladni ministri se bodo na izredni seji sestali v soboto, ko naj bi potrjevali konkretne ukrepe, o katerih mora nato odločati senat. Ukrepi so namenjeni "zaščiti interesov Špancev, vključno s prebivalci Katalonije, in ponovni vzpostavitvi ustavnega reda".

Španska vlada je odločitev sprejela po izrednem sestanku, na katerem se je sestala po Puigdemontovem sporočilu. "Če bo vlada še naprej ovirala dialog in bo nadaljevala represijo, bi katalonski parlament lahko, če bo to primerno, glasoval o formalni razglasitvi neodvisnosti," je katalonski voditelj zapisal v pismu Rajoyu, v katerem pa ni odgovoril na vprašanje, ki mu je ga je zastavil Madrid in za katerega je rok določil danes ob 10.00.

Kot je v ponedeljek v pismu Puigdemontu zapisal Rajoy, uporaba 155. člena iz ustave, sprejete leta 1978, nikakor ne pomeni razveljavitve avtonomije pokrajine, temveč gre za "ponovno vzpostavitev zakonitosti v avtonomiji". Puigdemont po drugi strani v tem ukrepu vidi prekinitev avtonomije.

Rajoy sicer ne more sam sprožiti 155. člena, ki ni bil uporabljen še nikoli. S predlogom konkretnih ukrepov se mora obrniti na senat, zgornji dom španskega parlamenta, v katerem ima njegova Ljudska stranka večino 149 od 266 sedežev. Pristojni odbor bi moral potrditi premierjev predlog in nato senatu v glasovanje predložiti točno določene pravne ukrepe.

Prvi korak sprožitve člena predvideva uraden poziva predsedniku regionalne vlade, naj se države v ustavi določenih obveznosti, kar je Madrid že storil, nadaljnji koraki pa v členu niso opredeljeni, zaradi česar se postavlja vprašanja, kakšno pot bo dejansko ubral Madrid.

Med drugim lahko ob sprožitvi 155. člena Madrid odpusti lokalno administracijo in zaposli nove sodelavce, prevzame nadzor nad policijo in financami ter skliče predčasne volitve.

Še dva dni časa za dogovor?

Ton med Barcelono in Madridom je zelo oster, a kot poudarja AFP, imata strani za morebitno dogovarjanje na voljo še dva dneva. Katalonski časnik La Vanguardia je danes izpostavil "zgodovinsko odgovornost" Puigdemonta in ga pozval, naj sprejme ponudbo španske vlade in v Kataloniji skliče predčasne regionalne volitve.

Strani vsak na svojem bregu

Puigdemont bi moral že do ponedeljka dati jasen odgovor, ali je prejšnji teden razglasil samostojnost Katalonije ali ne. V ponedeljek se je v javnem pismu zavzel za dialog z Madridom v prihodnjih dveh mesecih, eksplicitnega odgovora, ali je ali ni razglasil neodvisnosti, pa ni podal. Madrid je že pretekli teden napovedal, da bo, če Puigdemont do danes do 10. ure ne bo ustavil postopka razglasitve neodvisnosti, sprožil 155. člen ustave, ki mu omogoča neposredni nadzor nad Katalonijo. V sredo je Puigdemont na izredni seji svoje stranke dejal, da ne bo prekinil procesa osamosvajanja, in napovedal, da bo uradno razglasil neodvisnost, če bo Španija sprožila postopek odprave avtonomije Katalonije.

Uporaba 155. člena bi še dodatno zaostrila najhujšo politično krizo v Španiji v zadnjih desetletjih, ki jo je sprožil prepovedani referendum o neodvisnosti Katalonije. Na njem je 90 odstotkov volivcev glasovalo za samostojnost, udeležba pa je bila zgolj 43-odstotna. Puigdemont je po referendumu podpisal deklaracijo o neodvisnosti, a hkrati zamrznil njeno izvajanje in predlagal pogovore z vlado, kar v Madridu ves čas zavračajo.

Rajoy vztraja, da je katalonska vlada kršila zakon, ko je kljub prepovedi 1. oktobra izvedla referendum in 10. oktobra simbolno razglasila neodvisnost, ki jo je potem preložila. Na drugi strani pa Puidgemont Madridu očita policijsko nasilje, ki je zaznamovalo referendumski dan, v katerem je bilo poškodovanih več kot 800 ljudi, po aretaciji dveh vodij gibanj za neodvisnost Katalonije pa je zvezne oblasti obtožil, da so postale avtoritarne.

Kot poroča Reuters, še ni jasno, kdaj in kako bi lahko Katalonija razglasila neodvisnost in ali bi jo lahko potrdil regionalni parlament, kar bi bilo v skladu z željami številnih poslancev, ki podpirajo neodvisnost in ki menijo, da bi bil postopek tako bolj uraden.

Katalonsko vprašanje bo tudi ena glavnih tem vrha voditeljev EU-ja.

K. T.