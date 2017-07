Madurovi privrženci vdrli v venezuelski kongres

V protestih do zdaj umrlo že 91 ljudi

5. julij 2017 ob 21:09

Caracas - MMC RTV SLO/STA

Privrženci venezuelskega predsednika Nicolasa Madura so vdrli v kongres in pretepli najmanj tri opozicijske poslance. Poškodovani so bili tudi nekateri novinarji.

V parlamentu, ki ga obvladuje opozicija, je v času incidenta potekala seja ob dnevu neodvisnosti. Napadalci, oboroženi s palicami in oblečeni v rdeče majice, so vdrli skozi glavna vrata in na vrtu parlamenta sprožili ognjemet.

Uspelo jim je vstopiti tudi v parlamentarno zgradbo, kjer so nato pretepli poslance, pri tem pa jo ob posredovanju varnostne službe in branjenju napadenih poslancev skupili tudi sami.

El Aissami "povabil" podpornike v parlament

Pred izbruhom nasilja se je v kongresu nenapovedano pojavil podpredsednik države Tareck El Aissami v spremstvu prvega moža venezuelske vojske Vladimirja Padrina Lopeza in ministrov. El Aissami je v nagovoru pozval Madurove privržence, naj pridejo v parlament in izrazijo podporo. Pred zgradbo je takrat že zborovala skupina Madurovih podpornikov, ki so se odzvali na poziv El Aissamija in vdrli v parlament.

Opozicija zahteva odstop Madura

Venezuelo pretresa huda politična kriza. Že tri mesece se vrstijo protesti opozicije, ki zahteva odstop socialističnega predsednika Nicolasa Madura. Proteste spremlja nasilje, ki je do zdaj zahtevalo 91 življenj.

Opozicija predsedniku Maduru pripisuje odgovornost za hudo gospodarsko krizo v državi, kjer se prebivalci spopadajo s pomanjkanjem najosnovnejših dobrin – hrane, zdravil, mila in celo toaletnega papirja. Maduro po drugi strani trdi, da je kaos rezultat kapitalistične zarote, za katero stoji opozicija.

Perez se je spet oglasil

Prejšnji teden je pripadnik posebnih policijskih enot Oscar Perez s helikopterjem napadel stavbo notranjega ministrstva in vrhovnega sodišča. V torek je Perez, ki ga "Madurov režim" lovi, na internetu objavil video, v katerem je sporočil, da je še vedno v Caracasu, ljudi pa pozval, naj nadaljujejo proteste proti Maduru.

A. V.