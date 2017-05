Venezuela: Vlada želi izgrede med protesti zatreti z vojsko

Umrlo že 43 ljudi

18. maj 2017 ob 08:43

Caracas - MMC RTV SLO

Venezuelska vlada pošilja v zahodno regijo Tachira 2.600 vojakov, ki naj bi končali ropanje in zatrli izgrede. V času protivladnih protestov od začetka aprila je v državi umrlo 43 ljudi.

Obrambni minister Vladimir Padrino López je dejal, da je ukazal napotitev 2.000 vojakov in 600 pripadnikov posebnih enot. V glavnem mestu regije San Cristobal je večina trgovin in podjetij zaprtih, varujejo pa jih vojaki, poroča BBC.

V delih mesta se po poročilih ropanje sicer nadaljuje. Ljudje naj bi kradli izdelke, kot so kava, olje in plenice. V državi sicer vlada hudo pomanjkanje osnovnih potrebščin, kot sta hrana in zdravila.



V Tachiri so bili ta teden ubiti trije ljudje, med njimi dva najstnika, stara 15 in 17 let. Predsednik Nicolás Maduro je opozicijo obtožil, da s pozivanjem ljudi na ulice spodbuja k nasilju. Maduro je v torek podaljšal stanje izrednih gospodarskih razmer, ki velja za vso državo. Predsednik ima tako še 60 dni dodatna pooblastila, vključno s pooblastilom uvesti strožje ukrepe nadzora. Opozicija odločitvi Madura nasprotuje.

Opozicijski voditelj Henrique Capriles se je odzval s pozivom njegovim podpornikom, naj odidejo na ulice in protestirajo "kot še nikoli". Proteste je sprožila odločitev Vrhovnega sodišča 29. marca, da odvzame zakonodajna pooblastila parlamentu, kjer ima prevlado opozicija. Sodišče je nekaj dni kasneje odločitev sicer preklicalo, a je opozicije že izkoristila trenutek.

Težave kljub zalogam nafte

Venezuela ima hude gospodarske težave kljub temu, da ima največje znane zaloge nafte. Sooča se z visoko inflacijo, ki naj bi letos dosegla 700 odstotkov, vse več je kriminala.

Opozicija poziva k predčasnim volitvam in izpustitvi opozicijskih politikov iz zapora, vladajoče socialiste pa obtožuje, da slabo upravljajo z gospodarstvom. Maduro medtem obtožuje poslovno elito, da namenoma ustvarja nemir, da bi zrušili njegovo vlado. Njegov mandat se sicer konča januarja 2019.

B. V.