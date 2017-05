Venezuela: na 50. dan protestov na ulicah več kot 200.000 ljudi

V Venezueli primanjkuje osnovnih dobrin

21. maj 2017 ob 08:37,

zadnji poseg: 21. maj 2017 ob 08:54

Caracas - MMC RTV SLO/STA

Na ulicah venezuelskih mest se je v soboto, na 50. dan protestov proti predsedniku države Nicolásu Maduru, zbralo več kot 200.000 opozicijskih protestnikov.

Samo v glavnem mestu Caracasu se je pohoda udeležilo okoli 160.000 ljudi, ki so se skušali prebiti do notranjega ministrstva v središču mesta, kjer se prebivalci soočajo s pomanjkanjem najosnovnejših dobrin, hrane, zdravil, mila, celo toaletnega papirja.

Policija je protestnike razkropila s solzivcem, ti pa so metali kamne in molotovke. V četrti Chacao na vzhodu mesta je bilo poškodovanih najmanj 46 ljudi. Izgredi so se na obrobju Caracasa nadaljevali vso noč.



V mestu San Cristóbal v zvezni državi Tachira na zahodu Venezuele se je na ulice odpravilo več kot 40.000 protestnikov. Maduro je ta teden v Tachiro sicer napotil 2.600 vojakov, ki naj bi zatrli ulično nasilje in plenjenje.

Vlada je medtem organizirala protishod v Caracasu, ki se ga je udeležilo več tisoč ljudi. Oblasti protivladne protestnike obtožujejo, da želijo izvesti udar pod krinko prodemokratične retorike.

V protestih umrlo že 47 ljudi

Opozicija krivi Madura za gospodarski zlom države, ki ima največje znane zaloge nafte na svetu, in zahteva predčasne predsedniške volitve za zamenjavo socialističnega predsednika, ki je na volitvah zmagal leta 2013 po smrti svojega mentorja Huga Cháveza. V sedmih tednih protestov je bilo ubitih 47 ljudi, aretiranih pa je bilo več tisoč ljudi.

B. V.