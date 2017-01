Makedonija: Koalicijski pogovori propadli, obetajo se nove predčasne volitve

Vajgl: Ponovitev volitev najmanj sprejemljiva opcija

30. januar 2017 ob 20:06

Skopje - MMC RTV SLO/STA

Makedonskemu mandatarju za sestavo vlade Nikoli Gruevskemu ni uspelo sestaviti nove vlade, tako da se Makedoniji obetajo nove predčasne parlamentarne volitve. Gruevski, ki je bil več let na čelu makedonske vlade, naj bi predsedniku države Gjorgeju Ivanovu že vrnil mandat za sestavo vlade.

Ivanov naj bi mandat za sestavo vlade podelil voditelju drugouvrščene stranke na decembrskih parlamentarnih volitvah, predsedniku makedonskih socialdemokratov (SDSM) Zoranu Zaevu. To pričakuje tudi Zaev, ki je dejal, da bi bilo vse ostalo kršitev ustave. "Prepričan sem, da bomo lahko oblikovali vlado," je povedal na novinarski konferenci. Po njegovem potrebuje Makedonija vlado, ki združuje državljane.

Nacionalna konservativna VMRO-DPMNE Nikole Gruevskega je zmagala na parlamentarnih volitvah 11. decembra. Takrat so dobili 51 poslancev v 120-članskem parlamentu. SDSM je dobila 49 mandatov, 20 poslancev so dobile albanske stranke, od tega DUI deset. Z DUI je Gruevski tudi vodil koalicijskega pogajanja, vendar stranka v nedeljo po večurnih posvetovanjih ni sprejela odločitve o vstopu v vlado.

"Nismo imeli zadovoljivih argumentov za sprejem odločitve," je pojasnil predstavnik Demokratske unije za integracijo (DUI) Bujar Osmani. Dodal je, da bo vodstvo stranke nadaljevalo posvetovanja v prihodnjih dneh in da so odprte vse možnosti.

Kako premagati politično krizo?

Iz stranke VMRO-DPMNE so po propadlih pogovorih z DUI sporočili, da bi bile predčasne volitve dobra rešitev, vse drugo bi po njihovi oceni pripeljalo do "nove krize in težav v že tako razdeljeni makedonski družbi".

"Oblikovanje vlade bi moralo biti usmerjeno v premagovanje politične krize, ne pa na njeno zaostrovanje in zato verjamemo, da so predčasne volitve edina pametna odločitev," so sporočili in predlagali, da se predčasne parlamentarne volitve organizira sočasno z lokalnimi, ki so predvidene za april. Katerakoli druga rešitev bi vodila v nove konflikte in probleme v razdeljeni družbi, so dodali.

DUI je imela več možnosti za odločitev; ali za sestavo koalicijske vlade z VMRO-DPMNE ali SDSM ter široke koalicije, da postane opozicijska stranka ali da podpre predčasne volitve.

Politične napetosti v Makedoniji je komentiral tudi poročevalec Evropskega parlamenta za Makedonijo, slovenski evropski poslanec, Ivo Vajgl (Alde/DeSUS). "V opcijah, ki jih danes omenjajo v Skopju, je najmanj simpatična, rekel bi tudi najmanj sprejemljiva za stabilnost in prihodnost Makedonije to, da bi ponavljali volitve," je dejal Vajgl.

K. S.