Malezijski politik Anvar Ibrahim iz zapora na srečanje s kraljem

Mahatir bo Anvarju najverjetneje prepustil mesto premierja

16. maj 2018 ob 07:33

Kuala Lumpur - MMC RTV SLO, Reuters

Malezijski politični voditelj Anvar Ibrahim je bil oproščen vseh obsodb in je zapustil zapor. Po pričakovanjih naj bi prevzel mesto premierja, ki ga po volitvah zaseda 92-letni Mahatir Mohamad.

Najstarejši svetovni voditelj Mahatir in Anvar sta pred volitvami za zrušenje šestdesetletne vladavine koalicije Barisan Nasional (BN) združila moči v Zavezništvu upanja (Pakatan Harapan), ki je na volitvah nepričakovano dobilo največ sedežev.

Znotraj koalicije je največ glasov osvojila Ljudska stranka za pravico (PKR) Anvarja Ibrahima, ki je z Mahatirjem že pred volitvami sklenil dogovor, da ga v primeru zmage koalicije oprostijo in izpustijo iz zapora, nato pa bo prevzel mesto premierja.

Pred slabim tednom je Mahatir prisegel na premierskem položaju, s čimer je 92-letni politik postal najstarejši državni voditelj na svetu, sočasno pa je kralj Sultan Mohamed V. privolil v pomilostitev 70-letnega Anvarja, ki je zdaj tudi zapustil bolnišnico, kjer je v sklopu zaporne kazni prestajal zdravljenje, in se odpravil na srečanje s kraljem.

"Odbor za pomilostitve se je že sestal in kralj je odobril popolno oprostitev, kar pomeni, da so vse pretekle obsodbe razveljavljene," je povedal njegov odvetnik Sivarasa Rasia.

Obsojen sodomije

Anvar je bil Mahatirjeva desna roka, ko je ta med letoma 1981 in 2003 prvič vodil vlado. Leta 1998 ga je Mahatir zaradi političnih razlik odpustil. Po odhodu v opozicijo je bil obsojen sodomije in korupcije, zaradi česar je moral v zapor. Leta 2015 je bil še enkrat obsojen na pet let zapora zaradi sodomije.

