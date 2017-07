Malta uzakonila istospolne poroke

Šest let po pravici do ločitve še pravica do istospolne poroke

13. julij 2017 ob 10:48

Valletta - MMC RTV SLO

Parlament Malte je sprejel spremembe zakona o zakonski zvezi in uzakonil istospolne poroke. Gre za prelomnico za močno katoliško državo, ki je ločitve omogočila šele leta 2011.

V spremenjenem zakonu bo izraza "mož" in "žena" zamenjal izraz "zakonec", besedi "mati" in "oče" pa bosta zamenjala izraza "starš, ki je rodil" in "starš, ki ni rodil," poroča BBC.

Premier Joseph Muscat, ki je bil prejšnji mesec ponovno izvoljen, je postavil enakopravnost za glavno prioriteto. Glasovanje v parlamentu je označil za "zgodovinskega". Kot je dejal, "to kaže, da sta naša demokracija in družba prišli do stopnje zrelosti in zdaj lahko rečemo, da smo vsi enakopravni".

Kljub nasprotovanju katoliške Cerkve je bil proti spremembam zakona v 67-članskem parlamentu oddan le en glas. Opozicijski voditelj Simon Busuttil je sporočil, da je bila z glasovanjem za priznanje istospolnih porok njegova Nacionalistična stranka na "pravi strani zgodovine".

Na trgu pred parlamentom je sprejetje sprememb v organizaciji malteškega gibanja za pravice istospolno usmerjenih proslavilo več sto ljudi. BBC navaja, da gre za pomembno prelomnico za otok, na katerem so ločitev uzakonili šele leta 2011.

B. V.