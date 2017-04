Malteški viteški red izvolil začasnega vodjo

Prejšnji vodja odstopil po sporu glede kondomov

29. april 2017

Rim - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Malteški viteški red je izvolil novega vodjo z enoletnim mandatom. To je postal Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, umetnostni zgodovinar in krščanski arheolog iz Rima.

Prejšnji veliki mojster reda Matthew Festing je odstopil januarja po sporu s papežem Frančiškom glede razdeljevanja kondomov.

Dalla Torre se je rodil leta 1944 v Rimu, član reda pa je postal leta 1985. Študiral je krščansko arheologijo in umetnostno zgodovino, kasneje pa je poučeval na papeški univerzi Urbaniana v Rimu.

Dalla Torrejev prvi uradni dogodek bo letno romanje za bolne in invalide v francoski Lurd, ki bo potekalo med 5. in 9. majem, so sporočili iz reda.

Spor med papežem in redom je izbruhnil, ko je decembra lani odstopil tretji človek reda, veliki kancler Nemec Albrecht von Boeselager. Ta naj bi odstopil po pritisku reda, ker je odobril sodelovanje malteških vitezev v humanitarnih programih, v okviru katerih so v Mjanmaru delili brezplačne kondome, da bi preprečili širjenje aidsa.

Konservativna struja v Cerkvi nasprotuje kakršni koli uporabi kondomov, Frančišek pa tako kot že njegov predhodnik Benedikt XVI. dopušča njihovo uporabo za preprečevanje širjenja aidsa.

Papež je odredil preiskavo okoliščin odstopa von Boeselagerja, v kateri pa malteški viteški red ni želel sodelovati, češ da gre za notranjo zadevo.

13.000 članov s posebnimi potnimi listi

Malteški viteški red ima 13.000 članov, 80.000 prostovoljcev in 20.000 zaposlenih medicinskih delavcev, ki delujejo v prebežniških centrih, skupinah za odvajanje odvisnosti, programih pomoči po naravnih katastrofah in bolnišnicah po vsem svetu.

Suvereni malteški viteški red z uradnim nazivom Suvereni vojaški hospitalni red svetega Janeza iz Jeruzalema, Rodosa in Malte velja za eno najstarejših institucij krščanske civilizacije, obenem pa je tudi priznani subjekt mednarodnega prava. Njegovo poslanstvo je ohranjanje in zaščita vere ter služenje oziroma pomoč ubogim in bolnim. Veliki mojster reda ima status papeževega podkralja in papežu pomaga v mednarodni diplomaciji.

Red vzdržuje diplomatske odnose s približno sto državami, tudi s Slovenijo, ima lastne potne liste, svojo valuto malteški scudo, poštne znamke ter avtomobilske registrske tablice.

