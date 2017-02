Plakati v Rimu papeža obtožujejo napadov na konservativne katoličane

Kondomi sprožili spor

5. februar 2017 ob 14:50

Rim - MMC RTV SLO/STA

V Rimu so se pojavili plakati, ki papeža Frančiška obtožujejo, da se je spravil na konservativne katoličane. Šlo naj bi za odgovor na papežev spor z vodjo malteškega viteškega reda.

Na plakatih piše: Kje je tvoje usmiljenje? Tuje tiskovne agencije poročajo, da gre, kot kaže, za odziv na spor med papežem in vodjo malteškega viteškega reda Matthewom Festingom, ki je zaradi nesoglasij odstopil s položaja.

Italijanska tiskovna agencija Ansa poroča, da je policija doslej v mestnem središču odstranila okoli 200 plakatov. Kdo stoji za akcijo, za zdaj ni znano. V Vatikanu dogajanja ne komentirajo, papež pa naj bi se na novico o plakatih odzval "vedro in neprizadeto".

Plakati so se pojavili v soboto, in sicer le nekaj ur pred tem, ko so v Vatikanu sporočili, da je papež za posebnega odposlanca pri malteškem viteškem redu imenoval namestnika vatikanskega državnega tajnika Giovannija Angela Becciuja. Kot je pojasnil papež, bo odposlanec v tesnem sodelovanju z začasnim vodjo reda pristojen za duhovno in moralno prenovo reda, predvsem redovnikov.

Potem ko je Festing odstopil, je suvereni malteški viteški red brez vodje. Papež je pojasnil, da bo Becciu deloval do izrednega kapitlja, na katerem bodo imenovali novega velikega mojstra, pri tem pa bo sodeloval z začasnim namestnikom velikega mojstra Ludwigom Hoffmannom von Rumersteinom. Datum izrednega kapitlja še ni določen, mediji pa poročajo, da bo najverjetneje aprila.

Vzrok spora kondomi

Spor med papežem in Festingom je izbruhnil, potem ko se je moral zaradi nasprotovanja konservativne struje kakršni koli uporabi kondomov od viteškega reda decembra posloviti njegov tretji človek Albrecht von Boeselager. Očitali so mu namreč, da je odobril sodelovanje v programih, v okviru katerih so v Mjanmaru delili kondome, da bi preprečili širjenje aidsa.

Papež Frančišek, ki dopušča uporabo kondomov za preprečevanje širjenja aidsa, je odredil preiskavo okoliščin odstopa von Boeselagerja, v kateri pa malteški viteški red ni želel sodelovati, češ da gre za notranjo zadevo.

Suvereni malteški viteški red, ki ima več kot 13.500 članov, velja za eno najstarejših krščanskih institucij. Njegovo deklarativno poslanstvo je ohranjanje in zaščita vere ter služenje oziroma pomoč ubogim in bolnim. Veliki mojster reda ima status papeževega podkralja in papežu pomaga v mednarodni diplomaciji.

B. V.