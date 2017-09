May: Velika Britanija bi v prehodnem obdobju ostala na enotnem evropskem trgu

V ponedeljek nadaljevanje pogovorov o izstopu

22. september 2017 ob 16:18,

zadnji poseg: 22. september 2017 ob 17:21

Firence - MMC RTV SLO, Reuters

Britanska premierka Theresa May je v Firencah predstavila nov strateški načrt za Veliko Britanijo in Evropsko unijo, v katerem predlaga dvoletno tranzicijsko obdobje za dokončanje izstopa.

Premierka predlaga uvedbo dvoletnega prehodnega obdobje, ki bi se začelo po marcu 2019, do kadar naj bi se dogovorili o trajnem trgovinskem sporazumu.

Velika Britanija si v času dvoletnega prehodnega obdobja želi ostati na enotnem evropskem trgu, je dejala premierka, ki je v svojem govoru tudi večkrat poudarila skupne vrednote Unije in Britanije. Vir iz britanske vlade je za Reuters dejal, da Velika Britanija pod nobenim pogojem ni pripravljena plačati za dostop do enotnega evropskega trga.

Premierkin govor prihaja pred četrtim krogom pogajanj o brexitu, ki se bo začel v ponedeljek. "Želimo biti vaš najtesnejši prijatelj in partner, medtem ko EU in Velika Britanija uspevata druga ob drugi," je evropske voditelje nagovorila Mayeva, a je dodala, da se "Velika Britanija v EU-ju nikoli ni počutila popolnoma doma," še poroča BBC.

20 "velikodušnih" milijard za EU

V dvoletnem obdobju po letu 2019 naj bi bila Velika Britanija pripravljena EU-ju plačati okoli 20 milijard dolarjev za pokritje finančnega primankljaja, ki naj bi ga povzročil brexit. Ponudbo Mayeva označuje za "odprto in velikodušno".

"Tudi v prihodnosti si želimo skupaj delovati za dolgoročni ekonomski razvoj kontinenta. To pomeni, da bomo sodelovali v specifičnih programih, ki vključujejo skupen napredek Velike Britanije in EU-ja, torej tistih, ki promovirajo znanost, izobraževanje in kulturu ter tistih, ki promovirajo obojestransko varnost," je dejala Mayeva.

Pravice državljanov EU-ja

Mayeva je poudarila, da se pravice državljanov EU-ja, ki živijo in delajo v Veliki Britaniji, med prehodnim obdobjem ne bodo spremenile. "Uvedli bomo le poseben sistem za registracijo, ki bo služil kot priprava za novo politiko," pravi Mayeva in dodaja, da bo podobno veljalo za evropska podjetja, ki delujejo v Veliki Britaniji.

"Med prehodnim obdobjem bi se dostop do britanskega in evropskega trga moral odvijati pod zdajšnjimi pogoji, Britanija bo prav tako sodelovalo v obstoječih varnostnih ukrepih. Vem, da bodo podjetja pozdravila gotovost, ki jo tak dogovor prinaša," pravi premierka.

May: Konec pogajanj do marca 2019

Glavni pogajalec za Evropsko unijo glede brexita Michael Barnier je predtem napovedal, da morata strani priti do dogovora najkasneje do novembra naslednje leto, da bodo nato imeli dovolj časa za vladno ratificiranje vseh pogodb. Mayeva je danes dejala, da lahko pogajanja trajajo vse od izstopa, torej do marca 2019.

J. R.