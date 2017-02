Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Odnosi med Nikolićem in Vučićem naj bi se v zadnjih časih ohladili. Foto: Reuters Sorodne novice Nikolić po incidentu z vlakom: Bili smo na robu spopada Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Menjava v srbskem vrhu: Vučić namesto Nikolića v boj za predsedniški stolček

Predsedstvo SNS-a soglasno potrdilo kandidaturo

14. februar 2017 ob 18:57

Beograd - MMC RTV SLO/STA

Srbski premier Aleksandar Vučić bo kandidiral za predsednika države. Njegovo kandidaturo je soglasno potrdilo predsedstvo njegove Srbske narodne stranke (SNS), v petek pa naj bi ga potrdil tudi glavni odbor stranke.

Predsednik SNS-a Vučić naj bi tako zamenjal Tomislava Nikolića, sicer prav tako člana SNS-a, ki pa, kot kaže, ni uspel prepričati članov predsedstva stranke, da bi ga ponovno predlagali kot kandidata stranke za predsednika. Nikolić je pred tem tudi napovedal, da se ne bo potegoval za položaj, če bo stranka za kandidata izbrala Vučića. Nekateri mediji že komentirajo, da to pomeni, da je Nikolić "politično odpisan".

Predsedstvo stranke je sicer v sporočilu, v katerem je sporočilo odločitev o Vučiću kot predsedniškem kandidatu, slednjemu še naročilo, da mora "zagotoviti enotnost države" in nadaljevati pogovore s sedanjim predsednikom. V zadnjem času sta se Vučić in Nikolić sicer razšla, v prvi vrsti zaradi slabe javnomnenjske podpore, ki jo Nikoliću kažejo ankete, in zaradi česar je Vučić opozarjal, da "obstaja veliko tveganje, da Srbija izgubi vse".

Vučiću se obeta gladka zmaga

Javnomnenjske raziskave namreč kažejo, da bi Vučić na predsedniških volitvah lahko zmagal že v prvem krogu, medtem ko je priljubljenost Nikolića manjša in bi bil lahko v drugem krogu tudi poražen. Zaenkrat sta kandidaturo iz opozicije napovedala nekdanji varuh človekovih pravic Saša Janković in nekdanji zunanji minister Vuk Jeremić.

Vučić naj bi sicer Nikoliću ponudil nadaljevanje sodelovanja v neki drugi obliki, vendar ga je slednji zavrnil, poroča Blic. Srbski mediji so sicer v minulih dneh poročali, da naj bi si Nikolić želel postati veleposlanik v Rusiji, vendar pa da ni jasno, ali je ta ideja možna in uresničljiva.

Prav tako še ni povsem jasno, ali bodo imeli skupaj s predsedniškimi tudi parlamentarne volitve ali pa bi parlament izbral novega premierja. Vučića naj bi na položaju premierja zamenjal sedanji zunanji minister Ivica Dačić, sicer član stranke socialistov (SPS).

K. S.